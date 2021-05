Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma e azzurri in gara

Dopo le intense emozioni vissute già ieri, ecco che siamo in diretta con gli Europei di nuoto 2021 a Budapest, anche oggi, sabato 15 maggio 2021: alla Danube Arena sarà ancora spazio per le ultime prove dei tuffi come del nuoto in acque libere e dell’artistico. Dopo infatti ben cinque giorni dedicati interamente alle tre discipline sopracitate, che pure ci hanno regalato davvero moltissime soddisfazioni e grandi medaglie, ecco che ormai si stanno avvicinando i big del nuoto in vasca, su cui pure stanno riflettori puntati solo a partire da lunedì 17 maggio: godiamoci dunque queste ultime gare, dove speriamo certo possano essere nuovi gran trionfi per il tricolore. Le occasioni dopo tutto per brillare non mancheranno, sia nel nuoto di fondo, con la prova a squadre, che con i tuffi, con Bertocchi e Pellacani: vedremo che accadrà in vasca!

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming Rai: oro Ucraina nell'artistico

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv sulle piscine magiare. Anche per sabato 15 maggio, l’appuntamento sarà in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terreste alle ore 14.30 e alle ore 17.00: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST/ Streaming Rai: oro per Paltrinieri nella 10 km!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA

Pronti a dare il via alla diretta per la sesta giornata degli Europei di nuoto 2021 di Budapest, ecco che tocca subito andare a controllare il programma ufficiale: quali saranno le gare che ci faranno compagnia oggi? Calendario alla mano vediamo subito che il primo appuntamento alla Danube Arena sarà alle ore 9.00 con il nuoto artistico con gli highlights routine con le formazioni di Bielorussia, Ungheria e Ucraina: sarà l’ultimo evento per la disciplina. Proseguendo alle ore 12.00 sarà spazio per i tuffi con i preliminari del trampolino da 3 metri femminile: per la stessa disciplina l’appuntamento in acqua sarà poi alle ore 17.00 con la finale del sincro maschile della piattaforma da 10 metri, a cui farà seguito la finale femminile del trampolino da tre metri. Solo alle ore 14.30 appuntamento fuori dall’impianto, con la prova a squadre del nuoto in acque libere, da 5 km.

