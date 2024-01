DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai: le parole di Sandro Campagna (oggi 16 gennaio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: PARLA CAMPAGNA

In attesa delle emozioni della diretta di Italia Ungheria, facciamo un passo indietro a domenica, quando l’Italia ha perso la semifinale contro la Spagna, a causa soprattutto delle enormi difficoltà dell’attacco del Settebello contro la difesa della Spagna, che per almeno tre quarti della partita è stata praticamente perfetta. Il commento del c.t. Sandro Campagna era stato il seguente: “Abbiamo disputato un’ottima prestazione difensiva; invece in avanti abbiamo prodotto tanto, ma con una qualità del tiro inefficace. Un gol in tre tempi si spiega con la cattiva percentuale al tiro. La loro difesa non mi sembrava irresistibile perché alla conclusione ci siamo andati, anche dai 4/5 metri”.

DIRETTA/ Italia Spagna (risultato finale 4-7): Settebello eliminato, ora per il bronzo (Europei, 14 gennaio)

Campagna ha poi fatto un bilancio più complessivo, con lo sguardo rivolto anche al futuro, cioè la partita di oggi e ancora più i Mondiali del mese prossimo: “Nel corso del torneo abbiamo giocato bellissime partite e un paio al di sotto dei nostri standard, soprattutto al tiro. La poca costanza di alto rendimento si può spiegare anche per l’anomalo posizionamento dell’europeo; comunque sarà importante vincere la medaglia di bronzo. Il podio ci manca da dieci anni. In finale sarà un’altra battaglia. Sapevamo che sarebbe stato difficile conquistare il pass olimpico a Zagabria; ci proveremo ai mondiali di Doha che affronteremo con ulteriore stress positivo per crescere e migliorare ad ogni occasione” (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 6-7): beffa per il Setterosa! (Europei pallanuoto 2024, 13 gennaio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Settebello agli Europei di pallanuoto Croazia 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Ungheria, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure tramite la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA UNGHERIA SU RAIPLAY

ITALIA UNGHERIA: PER IL BRONZO!

Italia Ungheria, in diretta da Zagabria, capitale della Croazia, si giocherà alle ore 16.30 di queso pomeriggio, martedì 16 gennaio, come finale per il terzo posto degli Europei di pallanuoto 2024. È una partita che, come sempre in questi casi, ha il sapore della consolazione per chi ha perso la semifinale, dovendo rinunciare all’obiettivo più grande e anche la possibilità di conquistare fin da subito il pass per il torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024 – problema questo che non si pone in realtà per l’Ungheria, già qualificata tramite i Mondiali dell’anno scorso, mentre il nostro Settebello dovrà prendersi il mese prossimo ai Mondiali di Doha uno degli ultimi quattro posti a disposizione per i Giochi.

DIRETTA/ Italia Montenegro (risultato finale 14-8): azzurri in semifinale! (Europei pallanuoto 2024)

Detto quindi che ci sarà in palio “solo” la medaglia di bronzo europeo, la diretta di Italia Ungheria è comunque una classica leggendaria, fra due Nazionali che praticamente da sempre sono ai vertici della pallanuoto internazionale, inoltre per il Settebello può avere il sapore della rivincita per la sconfitta subita contro i magiari nell’ultima partita della fase a gironi. Era stato un brutto passaggio a vuoto per gli uomini del c.t. Sandro Campagna, quindi c’è anche la curiosità di scoprire se sapremo fare meglio contro gli stessi avversari, con in palio una medaglia europea che comunque non sarebbe poca cosa, dato che ci manca dal 2014. Motivo d’interesse in più per una partita che resta sempre affascinante, che cosa ci dirà la diretta di Italia Ungheria?

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Ungheria, possiamo riassumere il cammino del Settebello negli Europei di pallanuoto 2024. Il debutto era stato con un perentorio 22-5 contro la Georgia; poi è arrivata la splendida prestazione con vittoria per 15-8 contro la Grecia, il match più bello del torneo da parte del Settebello del c.t. Sandro Campagna. La brutta sconfitta per 10-5 contro l’Ungheria aveva un po’ ridimensionato gli Azzurri, che però poi si erano rilanciati con un perentorio 14-8 nei quarti di finale contro il Montenegro, guadagnando così un posto fra le prime quattro.

Domenica tuttavia è arrivata la sconfitta per 7-4 contro la Spagna, al termine di una partita dal punteggio molto basso nella quale tutto sommato la difesa ha fatto la sua parte, ma in attacco abbiamo sofferto davvero troppo, con un solo gol segnato nei primi 24 minuti di gioco. Dall’altra parte avremo un’Ungheria che, dopo aver vinto il nostro girone, ha battuto ma solo ai rigori la Serbia nei quarti e infine ha perso per 11-8 la propria semifinale contro i padroni di casa della Croazia. Ci ritroviamo dunque dopo otto giorni, come andrà il secondo atto della diretta di Italia Ungheria?











© RIPRODUZIONE RISERVATA