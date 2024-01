DIRETTA ITALIA GRECIA/ Video streaming Rai: parla Carlo Silipo (Europei pallanuoto 2024, oggi 13 gennaio)

DIRETTA ITALIA GRECIA: PARLA SILIPO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Grecia, ci sembra doveroso fare un passo indietro di nemmeno 48 ore, alla bellissima semifinale contro l’Olanda, chiusa con una sconfitta per 7-6 che ha comunque reso orgoglioso Carlo Silipo. Questo dunque era stato il commento del c.t. del Setterosa per il sito della Federnuoto al termine della partita: “Ho detto alle ragazze di essere orgoglioso di loro. Questa sera (giovedì, ndR) hanno fornito una prestazione eccezionale, magari non sempre lucida tatticamente ma di grande spirito. In difesa abbiamo concesso poco ad una squadra forte ed esperta come l’Olanda che ha sbagliato molto, ma per colpa nostra”.

Il pensiero era andato poi già alla sfida odierna contro la Grecia, con in palio la medaglia di bronzo e un posto per le Olimpiadi senza dover aspettare i Mondiali: “Adesso arriva la Grecia e sarà un’altra partita da vivere e vincere per entrambe le squadre. In palio c’è tantissimo: il bronzo e soprattutto il pass olimpico. Sarà una battaglia ma ci arriveremo pronti”. Si avvicina sempre di più il momento per dimostrarlo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita, come per tutti gli Europei 2024 di pallanuoto, in chiaro per tutti da Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile assistere alla partita anche tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Grecia, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

FINALE PER IL TERZO POSTO E IL PASS OLIMPICO

Italia Grecia, in diretta dalla piscina del Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven con fischio d’inizio alle ore 19.00 di stasera, sabato 13 gennaio, sarà la finale terzo posto per gli Europei pallanuoto femminile 2024, ancora più importante del solito perché sarà di fatto anche uno spareggio per la qualificazione alle Olimpiadi Parigi 2024 fra il Setterosa e la nazionale ellenica. Resta ancora qualche rimpianto per la sconfitta di misura (7-6) nella semifinale contro l’Olanda, una meravigliosa partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che infine ha premiato le padrone di casa e campionesse del Mondo in carica, relegando l’Italia a questa comunque importantissima finalina.

Di fronte ci sarà la Grecia, che invece ha perso male la propria semifinale, con un netto 13-5 che ha sancito la chiara superiorità della Spagna nei confronti della Nazionale ellenica, che comunque adesso si gioca il podio e il pass per Parigi 2024. Infatti, per le Olimpiadi c’è in palio un solo posto da questi Europei di pallanuoto femminile 2024, ma dal momento che Olanda e Spagna sono già qualificate in qualità di finaliste degli scorsi Mondiali, ecco che il posto andrà alla terza classificata. Un motivo in più per seguire il Setterosa nella diretta di Italia Grecia…

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi capito che la diretta di Italia Grecia avrà un valore maggiore rispetto a una “normale” finale terzo posto, che comunque permette di salire sul podio degli Europei. Con la medaglia al collo e il pass per i Giochi, la terza potrà definire eccellenti i propri Europei; senza medaglia e con il pass olimpico da conquistare necessariamente il mese prossimo ai Mondiali Doha (che assegneranno due posti), la situazione sarà sicuramente più complicata per chi oggi perderà, dovendosi accontentare della quarta piazza.

Ecco allora che la diretta di Italia Grecia sarà fondamentale per un Setterosa che giovedì sera ha dimostrato di essere praticamente alla pari delle campionesse del Mondo e oggi dovrà mettere in acqua la rabbia per quella sconfitta, trasformandola in spinta per conquistare un terzo posto che avrebbe valore doppio. Appena sei mesi fa ai Mondiali l’Italia fu terza e la Grecia ottava, quindi una differenza di valori potrebbe esserci, però ciò andrà dimostrato anche in una gara secca, con tutte le incognite del caso…











