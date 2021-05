Diretta Europei Nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: il Day 2 alla Danube Arena

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL DAY 2 CON TUFFI E SINCRO

Siamo ancora in diretta da Budapest per gli Europei di nuoto 2021: con oggi, martedi 11 maggio 2021 sarà spazio per il Day 2 della tanto attesa rassegna continentale, ultima tappa fondamentale in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Abbiamo infatti aspettato un anno per accedere alle piscine magiare (questa 35^ edizione era stata prevista l’11-24 maggio 2020, ma è stata rinviata per lo scoppio della pandemia da coronavirus) e ora finalmente possiamo vedere i nostri beniamini in vasca. Pure oggi, come abbiamo già spiegato ieri, non saranno tutte e 4 le discipline (tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in corsia e nuoto di fondo) a farci compagnia, ma solo i tuffi e l’artistico saranno protagonisti di questo day 2: per le imprese in acque libere comunque ricordiamo che solo domani saranno previste le prime prove. Dopo le scintille occorse ieri in vasca ecco che siamo impazienti di tornare a Budapest: vediamo che ci riserva il programma.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DEL DAY 2

Come accennato prima, anche per la diretta degli Europei di nuoto 2021 a Budapest per questo day 2 non sarà programma completo: pure ci faranno compagnia solo i big del continente per il nuoto sincronizzato e i tuffi. Programma alla mano vediamo che oggi primo appuntamento alla Danube Arena sarà alle ore 9.00 con il nuoto sincronizzato per i preliminari del duo libero: saremo poi di nuovo in vasca solo nel pomeriggio, alle ore 16.00 per la finale del solo tecnico. Ad accompagnarci poi oggi saranno anche i big d’Europa dei tuffi: dopo le prime scintille del Day 1, ecco che si comincerà oggi alle ore 12.30 con i preliminari femminili per il trampolino da 1 metro. Solo alle ore 19.30 saremo poi ancor in vasca con per le finali della piattaforma sincronizzato mista e la finale del trampolino da 1m donne. Occhi puntati poi specialmente alla prova femminile, dove la nostra Elena Bertocchi, già bronzo agli Europei di Glasgow del 2018 nella stessa gara, punterà a fare il bis, dopo gli ottimi risultati generali raccolto nell’ultima tappa della Coppa del mondo a Tokyo 2021.

