Diretta Europei Nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai si parte con tuffi e sincro!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: OGGI DEBUTTO IN UNGHERIA

Dopo lunga attesa, ecco che si aprono oggi, lunedì 10 maggio 2021, gli Europei di nuoto 2021, in diretta da Budapest: dopo il ritardo di ben un anno dovuto allo scoppio della pandemia, le piscine della Danube Arena si animano finalmente per ospitare la 35^ edizione della rassegna continentale che vedrà sotto ai riflettori i big d’Europa per i tuffi, il nuoto artistico, il nuoto di fondo e infine il nuoto in corsia. L’attesa verso tale manifestazione è davvero grande considerato che si tratta dell’ultimo grande evento per i big in vasca prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma ormai solo tra pochi mesi: è tempo dunque verificare lo stato di preparazione per l’evento a cinque cerchi anche per i nostri azzurri, gran protagonisti annunciati della rassegna.

Dopo tutto solo tre anni fa a Glasgow (ultimo Europeo che ha avuto luogo), la nostra nazionale era tornata a casa con un bottino di 39 medaglie (terza nel medagliere): serve ora riconfermarsi in vetta al nuoto continentale. Impazienti di dare il via alla diretta degli Europei di nuoto 2021 a Budapest pure va fatta subito una precisazione: da programma l’evento comincerà solo oggi con le prove de tuffi e del fondo e a breve avremo anche le gare in acque libere, mentre per il nuoto in corsia, si dovrà attendere il prossimo 17 maggio.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per gli Europei di nuoto 2021 a Budapest che cominceranno solo questo lunedì, ecco che la tv di stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv sulle piscine magiare. Per questo day 1, l’appuntamento sarà in diretta tv al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terreste, alle ore 9.00 e alle ore 16.00: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: PROGRAMMA DEL DAY 1

Come abbiamo appena accennato, per la diretta degli Europei di nuoto 2021 a Budapest, non si entrerà nel vivo di tutte e 4 discipline fin dal primo giorno: saranno invece i tuffi e il nuoto sincronizzato ad aprire le porte delle piscine magiare. Programma alla mano vediamo subito che per il nuoto sincronizzato oggi primo evento sarà alle ore 9.00 con i preliminari del libero solo, fino alle ore 11.00: sempre per l’artistico seconda prova sarà alle ore 16,00 con la finale del duo tecnico/finale del duo misto tecnico. Per i tuffi invece a Budapest oggi l’appuntamento sarà alle ore 19.30 con la finale del team event. Un calendario ristretto dunque per la prima giornata, ma ricco di protagonisti: chissà se i nostri azzurri portano oggi già mettersi in mostra, magari propri nel sincro, dove quest’anno portiamo una formazione ridotta ma molto giovane, impaziente di farsi notare.

