Diretta/ Everton Chelsea streaming video tv: Blues, subito esame di livello

DIRETTA EVERTON CHELSEA: OSPITI FAVORITI!

Everton Chelsea, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 18.30 presso Goodison Park a Liverpool, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. Subito esame di livello per i Blues, la trasferta in casa dell’Everton è sempre particolarmente impegnativa con i Toffees che cercano da diverse stagioni di centrare il salto di qualità per tornare a vivere almeno una dimensione europea.

Il Chelsea ha attraversato nella scorsa stagione una delicata transizione societaria, ma la nuova proprietà americana è particolarmente ricca e i Blues sembrano pronti a cercare di nuovo di primeggiare sia in Inghilterra sia in campo continentale. Il primo maggio scorso l’Everton ha vinto di misura l’ultimo precedente interno in campionato contro il Chelsea, che ha perso le ultime 4 sfide di Premier League disputate a Goodison Park. Ultima vittoria del Chelsea datata 30 aprile 2017, 0-3 il risultato finale.

DIRETTA EVERTON CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Chelsea sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Everton Chelsea, match che andrà in scena a Goodison Park a Liverpool. Per l’Everton, Frank Lampard schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford, Tarkowski, Mina, Keane, Patterson, Doucouré, Allan, Mykolenko, Gordon, Calvert-Lewin, McNeil. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Everton Chelsea, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria dell'Everton con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l'eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











