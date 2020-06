Diretta Everton Liverpool/ Streaming video tv: derby della Mersey (Premier League)

Everton Liverpool si gioca alle ore 20:00 italiane di domenica 21 giugno: al Goodison Park la Premier League 2019-2020 non poteva tornare in modo migliore, ovvero con il derby della Mersey che rappresenta anche la tappa di avvicinamento dei Reds a quel titolo nazionale che manca da 30 anni. Alla squadra di Jurgen Klopp bastava tornare a giocare dopo il lockdown da Coronavirus: il vantaggio enorme sul Manchester City avrebbe presumibilmente convinto la FA ad assegnare la vittoria del campionato, ma il rischio del trono vacante c’era tutto e allora questo ritorno alle competizioni, sia pure a porte chiuse e con tutto il contorno che abbiamo già descritto nei giorni scorsi, è manna dal cielo per un Liverpool che fino a questo momento ha vinto tutte le partite tranne due, ha perso una sola volta e finalmente potrà tornare a mettere in bacheca il trofeo della Premier League. L’Everton di Carlo Ancelotti aveva subito una batosta non indifferente prima dello stop, prendendo quattro gol a Stamford Bridge; tre partite consecutive senza vincere l’hanno allontanato dalla possibilità di giocare la prossima Europa League, ma la rincorsa è ancora possibile e vincere il derby darebbe una bella iniezione di fiducia. Aspettando dunque la diretta di Everton Liverpool, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni del derby.

Ancelotti si affida al consueto 4-4-2 per Everton Liverpool, studiando eventuali contromosse per affrontare la capolista: in difesa potrebbe cambiare ben poco con Holgate e Keane a protezione del portiere Pickford e due terzini che saranno Sidibé e Digne, ma gli esterni di centrocampo potrebbero essere Walcott e Iwobi per costringere gli avversari diretti a preoccuparsi del contenimento difensivo. Gylfi Sigurdsson a questo punto potrebbe andare a giocare davanti, affiancando Calvert-Lewin e destinando alla panchina Richarlison; in alternativa vedremo l’islandese al centro, in luogo di uno tra André Gomes e Tom Davies. Classico 4-3-3 per Klopp che si affida ai soliti noti: Van Dijk e Joe Gomez giocano davanti ad Alisson che dovrebbe tornare, poi Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce e un centrocampo nel quale come sempre si apre il ballottaggio tra Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain e Naby Keita, senza dimenticarsi del tuttofare Milner. Fabinho dovrebbe avere garantita la maglia di regista davanti alla difesa; trio delle meraviglie in attacco con Salah e Sadio Mané (30 gol in due) a supportare Roberto Firmino, anche se il belga Origi spera di avere un posto dal primo minuto.

