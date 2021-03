DIRETTA/ Fano Arezzo video streaming tv: si gioca oggi per la sesta volta

DIRETTA FANO AREZZO: I TESTA A TESTA

Fano Arezzo si gioca oggi per la sesta volta: è un quadro negativo per l’Alma Juventus che non ha mai battuto gli amaranto, anche se oggi ha una bella occasione vista la situazione di classifica della sua avversaria. Bisogna anche tenere conto del fatto che prima di questa stagione il match non era stato disputato per 42 anni: nella seconda metà degli anni Settanta infatti troviamo gli altri quattro episodi, che fanno sempre riferimento alla Serie C. Nelle Marche il Fano ha ottenuto un pareggio senza reti e una sconfitta per 0-1, dunque si presenta alla partita di oggi senza aver nemmeno segnato sul proprio campo; per quanto riguarda invece l’episodio recente, bisogna andare al 16 dicembre per una partita disputata quasi un mese dopo il rinvio (si sarebbe dovuto giocare alla fine di novembre), al Città di Arezzo la squadra di casa si era salvata letteralmente all’ultimo secondo trovando il definitivo 1-1 con un sinistro di Aniello Cutolo, una grande beffa per il Fano che al 9’ minuto aveva sbloccato il risultato con il solito Riccardo Barbuti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Giana Erminio Lucchese video streaming tv: i precedenti sono appena 5

DIRETTA FANO AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Arezzo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Bisceglie Paganese video streaming tv: meglio i pugliesi nei precedenti

FANO AREZZO: PUNTI PESANTI!

Fano Arezzo, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Raffaele Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Salvezza in ballo in uno scontro molto delicato. Battendo la Fermana di misura in casa sabato scorso l’Arezzo ha confermato di essere duro a morire, squadra toscana che ha coronato la sua lunga rincorsa al penultimo posto agganciando il Ravenna a quota 20 punti. Un conseguimento da non sottovalutare visto che l’ultimo posto porterebbe alla retrocessione diretta e il penultimo ai play out. Non molto avanti in classifica c’è invece il Fano che ha comunque messo 7 lunghezze di distanza rispetto alle squadre che chiudono la classifica del girone B. Il Fano però è reduce da una sconfitta pesante in un altro scontro diretto, 3-0 sul campo di un Legnago Salus fresco di cambio di allenatore: la Vis Pesaro nella zona che vale la salvezza diretta è ora distante 3 lunghezze, ma per i marchigiani il problema è il solito, la mancanza di continuità che ha spezzato momenti positivi, che sembravano poter portare alla permanenza tra i professionisti.

DIRETTA/ Bari Casertana video streaming tv: solo due incroci nel terzo millennio

Pubblicità

PROBABILI FORMAZIONI FANO AREZZO

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Arezzo presso lo stadio Raffaele Mancini. I padroni di casa allenati da Flavio Destro scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Viscovo; Monti, Brero, Cason, Rodio; Bruno, Carpani, Gentile, Scimia; Ferrara, Barbuti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Stellone con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sala; Maggioni, Cherubin, Sbraga, Pinna; Serrotti, Arini, Altobelli; Iacoponi, Perez, Piu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fano e Arezzo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.15 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA