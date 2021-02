DIRETTA/ Fano Carpi video streaming tv: i precedenti della partita sono appena 4

DIRETTA FANO CARPI: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Aj Fano Carpi sono 4, ma solo una di queste si è giocata a Fano. I biancorossi hanno dalla loro parte il bilancio con 2 successi e 2 pareggi, mentre i biancoamaranto non hanno mai vinto. Il Carpi si è imposto per due volte nella sua storia contro questo avversario. Il primo è arrivato in casa nell’ottobre del 2019, una gara terminata 2-0 grazie ai gol di Biasci e Jelenic nella seconda parte della ripresa. La vittoria a Fano, nell’unica gara disputata, è del 23 aprile 2011 una gara terminata 1-3. Il match era stato aperto da una giocata di Trimarco al minuto 21, con pareggio alla fine della prima frazione di gioco con Bigoni. Nella ripresa andavano in gol poi Pasciuti e Nicolini. Le altre due gare invece si sono disputate al Cabassi, terminate col risultato finale di 0-0.

DIRETTA FANO CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Carpi non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

FANO CARPI: PUNTI IMPORTANTI

Fano Carpi, in diretta dallo stadio Mancini di Fano, in programma giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Entrambe le squadre, pur impegnate a rincorrere obiettivi diversi nella classifica del girone B, sono chiamate a risalire la china. Vale per il Carpi, che dopo l’ultimo 2-0 al Mantova nel posticipo di lunedì scorso ha dimostrato di poter puntare con convinzione al raggiungimento dei play off. Ma anche il Fano punta alla salvezza con maggiore convinzione, dopo i primi risultati di questo 2021. I marchigiani dopo aver vinto sul campo della Triestina hanno infilato 3 pareggi consecutivi, in casa contro Gubbio e Perugia e in trasferta contro il Padova. Proprio l’1-1 dell’Euganeo, contro i biancoscudati in piena lotta per la Serie B, ha confermato come i granata abbiano ritrovato una solidità che al momento li ha fatti allontanare di 7 lunghezze dall’ultimo posto, con la salvezza diretta lontana solo 5 punti. La stessa distanza che separa il Carpi dalla zona play off, con gli emiliani che hanno però 2 partite da recuperare.

PROBABILI FORMAZIONI FANO CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Carpi presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa allenati da Flavio Destro scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Viscovo; Paolini, Brero, Bruno, Cargnelutti; Gentile, Amadio, Carpani; Marino, Ferrara; Barbuti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano Foschi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Rossini, Ercolani, Venturi, Sabotic; Eleuteri, Fofana, Ghion, Bellini, Llamas; De Sena, De Cenco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fano Carpi: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.50 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.90 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.95 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

