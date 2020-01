Diretta Fano Gubbio/ Streaming video tv: le quote della partita (Serie C)

Fano Gubbio, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo l’1-1 in casa della Sambenedettese il Fano è arrivato ad ottenere il terzo risultato utile consecutivo, il quarto nelle ultime 5 partite disputate in campionato. Passi importanti che hanno permesso ai marchigiani di agganciare il Gubbio al terzultimo posto in classifica, rinnovando speranze di salvezza che si erano notevolmente complicate dopo la terribile serie di 8 sconfitte consecutive subita dal Fano in autunno. E quello col Gubbio appaiato ai granata in classifica a quota 18 punti sarà già una sorta di spareggio salvezza con gli umbri che hanno lanciato però un segnale importante col 2-0 inflitto alla Triestina nel turno infrasettimanale. I gol di Filippini e Gomez su rigore hanno indirizzato in maniera decisa la sfida e ora il Gubbio cercherà conferme. All’andata pari 1-1 allo stadio Barbetti di Gubbio, ma va ricordato in estate lo scorso 4 agosto il clamoroso 6-0 in favore degli umbri in Coppa Italia di Serie C con i gol di Battista, Sbaffo, Tavernelli, Malaccari, De Silvestro e Meli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Gubbio non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FANO GUBBIO

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Fano Gubbio, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Il Fano guidato in panchina da Marco Alessandrini schiererà un 4-3-1-2 così disposto in campo: Viscovo, Gatti, Carpani, Baldini, De Vito, Di Sabatino, Amadio, Parlati, Tofanari, Marino, Barbuti. Il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente sceglierà invece un 3-5-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Konate, Coda, Bacchetti; Munoz, Lakti, Megelaitis, Malaccari, Zanoni; Gomez, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.25, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.00 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 3.25. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.55.



