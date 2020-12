Diretta/ Fano Matelica (Serie C) streaming video tv: marchigiane a due facce

DIRETTA FANO MATELICA: SFIDA EUQILIBRATA

Fano Matelica in diretta dallo stadio Mancini di Fano, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Marchigiani a due facce con i padroni di casa ancora impelagati nei bassifondi della classifica, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Modena. I granata restano penultimi in classifica, a +3 dall’Arezzo fanalino di coda della classifica ma sempre in un momento difficile, anche se la salvezza diretta dista al momento solo 5 lunghezze. Il Matelica continua a stupire da matricola assoluta del campionato, l’ultimo colpaccio in casa della Sambenedettese, in un altro derby marchigiano, ha permesso alla squadra allenata da Colavitto di agganciare la Virtus Verona in zona play off. Sognare è lecito anche se i maceratesi puntano innanzitutto a una salvezza tranquilla, che sarebbe un gran conseguimento al primo campionato tra i professionisti. Fano ormai abituato a lottare per la salvezza, neanche in questa stagione i granata hanno trovato un passo diverso né il cambio di allenatore, col passaggio da Alessandrini a Destro, ha portato una svolta nel rendimento.

DIRETTA FANO MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Matelica sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FANO MATELICA

Le probabili formazioni di Fano Matelica, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Flavio Destro con un 3-5-2: Meli; Cargnelutti, Zigrossi, Brero, Rillo, Paolini; Said, Amadio, Carpani; Nepi, Barbuti. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Colavitto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Maurizii; Calcagni, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti, Moretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Fano e Matelica, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.

