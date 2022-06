Diretta/ Far Oer Lituania streaming video tv: a fondo classifica (Nations League)

DIRETTA FAR OER LITUANIA: RSULTATO NON SCONTATO!

Far Oer Lituania, in diretta sabato 11 giugno 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Tórsvøllur di Torshavn sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Sfida a fondo classifica nel gruppo 1 della Lega C della competizione. Entrambe le squadre sono partite con due sconfitte, contro Turchia e Lussemburgo, ed entrambe le nazionali sono accomunate dal fatto di non essere riuscite a segnare neanche un gol all’inizio di questo cammino in Nations League.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol: si va in campo! Live score

Ha fatto peggio la Lituania in termini di differenza reti in queste prime due partite della competizione, incassando 8 gol rispetto ai 5 subiti dalle Far Oer, che peraltro hanno incassato un poker dalla Turchia perdendo solo di misura contro il Lussemburgo. Il 9 settembre 2009 si è disputato l’ultimo precedente in casa delle Far Oer tra le due selezioni, la Lituania fu sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 2-1.

Diretta/ Ucraina Armenia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA FAR OER LITUANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Far Oer Lituania sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FAR OER LITUANIA

Le probabili formazioni della diretta Far Oer Lituania, match che andrà in scena al Tórsvøllur di Torshavn. Per le Far Oer, Hackan Ericson schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nielsen; Nattestad, Faero, Askham, Davidsen; Sorensen, Andreasen, G. Vatnhamar, M. Olsen; Hansson, K. Olsen. Risponderà la Lituania allenata da Valdas Ivanauskas con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Setkus; Sirvys, Utkus, Satkus, Mikoliunas; Armanavicius, Slivka; Novikovas, Golubickas, Cernych; Laukzemis.

PRONOSTICI INGHILTERRA ITALIA/ Previsioni e quote: quanti gol ci saranno?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Far Oer Lituania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria delle Far Oer con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Lettonia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA