Diretta Fastweb Cup/ Streaming video tv: Tortu e Tamberi in gara a Rieti

Torna la grande atletica oggi pomeriggio, sabato 4 luglio 2020, grazie alla diretta della Fastweb Cup-Città di Rieti, meeting che andrà in scena dallo stadio Guidobaldi della città laziale con tutte le stelle dell’atletica leggera italiana, in particolare Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi. Naturalmente ci sono molti paletti da rispettare, come l’assenza di pubblico (davvero un peccato in una città come Rieti che ha un grande legame con l’atletica) e l’osservanza di un rigoroso protocollo sanitario, però almeno grazie alla Fastweb Cup si torna a gareggiare. Non solo Tortu e Tamberi comunque: i nomi di spicco dell’atletica italiana che potremo ammirare oggi pomeriggio nella diretta Fastweb Cup sono davvero tanti e fra le chicche possiamo segnalare il ritorno di Andrew Howe, che tornerà ad esibirsi nel salto in lungo, la disciplina che gli ha dato le maggiori soddisfazioni in carriera, con la perla della medaglia d’argento ai Mondiali di Osaka 2007.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FASTWEB CUP

Dobbiamo annotare che la diretta tv della Fastweb Cup non sarà disponibile, tuttavia sarà garantita la diretta streaming video su un circuito di numerosi siti giornalistici ed inoltre sulla pagina Facebook di Fastweb, che sponsorizza l’evento e garantirà dunque la possibilità a tutti gli appassionati di atletica di seguire le immagini salienti del meeting che di fatto riapre l’attività dell’atletica in questo tormentato 2020. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING FASTWEB CUP

DIRETTA FASTWEB CUP: TORTU, TAMBERI E NON SOLO

Come abbiamo già accennato ampiamente, Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi saranno le due stelle più attese della diretta Fastweb Cup di oggi pomeriggio, ma il programma del meeting Città di Rieti non può certo essere ridotto al velocista e al saltatore in alto, che tra l’altro ha sciolto solo in extremis la riserva sulla sua presenza in gara in questa Fastweb Cup. Abbiamo citato Andrew Howe, possiamo certamente ancora ricordare pure Davide Re, primatista italiano dei 400 metri che però oggi a Rieti gareggerà sui 200 metri, in attesa di debuttare sulla distanza doppia a lui più congeniale a Savona il prossimo 16 luglio. Sempre rimanendo ai 200 metri, ma in campo femminile, possiamo citare i nomi di Mariabenedicta Chigbolu e Irene Siragusa. Altri nomi da seguire nella Fastweb Cup-Città di Rieti potrebbero essere Giovanni Faloci nel lancio del disco (che segnaliamo essere stato rinviato a domani) e Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, anche se naturalmente la curiosità degli appassionati si concentrerà soprattutto sui risultati che sapranno ottenere Tortu e Tamberi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA