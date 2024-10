DIRETTA PORTO MANCHESTER UNITED, BIG MATCH ANCHE IN EUROPA LEAGUE

Dalle ore 21,00, all’Estadio do Dragao, torna l’Europa League e lo fa con la diretta Porto Manchester United valida per la seconda giornata dei gironi. Di fronte ci saranno due squadre che hanno fatto male al debutto e sono in cerca di riscatto anche in Europa.

Il Porto di Bruno è dominante in Portogallo e si trova la secondo posto con una sola sconfitta e sei vittorie mentre in Europa League è arrivato il ko in casa del Bodo Glimt per 3 a 2. Sono da brividi le ultime tre uscite del Manchester United che ha pareggiato con Crystal Palace e Twente prima di cadere pesantemente per 0 a 3 in contro il Tottenham.

DIRETTA PORTO MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’Europa League è esclusiva di Sky come la diretta Porto Manchester United che verrà anche trasmessa sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Ci sarà anche la possibilità di seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con numerosi aggiornamenti.

PORTO MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sfida di alto livello che deve essere approfondita anche attraverso le probabili formazioni in vista della partita. Vitor Bruno è pronto a mettere in campo il suo Porto con un 4-2-3-1 dove Galeno, Omorodion e Pepe saranno i tre più avanzati con Jaime in ballottaggio per una maglia da titolare sull’esterno. Varela e Nico Gonzalez comporranno la mediana ma Eustaquio rimane sull’uscio in cerca di titolarità.

C’è una rotta da cambiare per gli uomini di Erik ten Hag che non vincono da tre partite e vogliono trovare i primi tre punti anche in Europa League. Bruno Fernandes, dopo l’assurda espulsione in Premier League, partirà titolare e sarà il punto di riferimento di un attacco completato da Rashford e Garnacho con Diallo che cerca minutaggio. Casemiro tornerà in mediana insieme ad Ugarte con De Ligt e Martinez a comporre la coppia di centrali.

PORTO MANCHESTER UNITED, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote per la diretta Porto Manchester United utilizzando quelle che sono le proposte di Sisal per questo big match di Europa League. L’1 per i padroni di casa è quotato a 2,80 contro il 2 per gli ospiti a 2,45. Anche il pareggio X è molto simile con una quota a 3,25.