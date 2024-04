DIRETTA/ Fenerbahce Olympiakos (risultato 0-0) streaming video: fischio d’inizio (Conference, 18 aprile 2024)

DIRETTA FENERBAHCE OLYMPIAKOS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Fenerbahçe Olympiakos stiamo per vivere una partita davvero molto intrigante. I turchi nei turni preliminari di Conference League avevano sempre vinto, subendo appena due gol ed eliminando Zimbru Chisinau, Maribor e Twente con un totale di 21 reti in sei partite; poi tre successi per aprire il girone ma due sconfitte esterne contro Ludogorets e Nordsjaelland che avevano rimesso tutto in discussione. Vinto il raggruppamento, agli ottavi il Fenerbahçe ha fatto fuori l’Union Saint Gilloise con il 3-0 esterno, rendendo ininfluente la terza sconfitta maturata nel torneo, con il risultato di 0-1. L’Olympiakos arriva dall’Europa League, terzo alle spalle di West Ham e Friburgo in un girone complicato e chiuso con 7 punti; in Conference League come già ricordato, dopo il doppio 1-0 al Ferencvaros, l’incredibile rimonta sul Maccabi Tel Aviv, replicando il 4-1 incassato al Pireo e vincendo poi 6-1 ai supplementari. Curiosità: su un totale di 30 partite europee, preliminari compresi, le due squadre hanno pareggiato solo due volte e questo esito ha sempre riguardato i greci. Adesso siamo finalmente pronti a metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in campo, finalmente è arrivato il momento di vivere insieme la diretta di Fenerbahçe Olympiakos! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHCE OLYMPIAKOS: I TESTA A TESTA

A corredo della diretta di Fenerbahçe Olympiakos possiamo dire che questo sarà il terzo incrocio tra le due squadre, e lo scenario è catastrofico per la squadra turca: nelle tre sfide precedenti, tutte racchiuse in un arco temporale di due anni e mezzo, ha sempre vinto la formazione greca. Nel girone di Europa League 2021-2022 l’Olympiakos era anche riuscito a non subire gol contro il Fenerbahçe: qui a Istanbul era arrivato uno squillante 3-0 con la rete di Tiquinho Soares e la doppietta di Georgios Masouras, al Pireo invece la vittoria dei greci era stata di misura, un 1-0 firmato ancora da Tiquinho Soares quando mancava un minuto al 90’. Come noto poi settimana scorsa è finita 3-2 in favore dell’Olympiakos: sembrava un’altra disfatta per il Fenerbahçe, sotto 3-0 al 57’ per effetto dei gol di Konstantinos Fortouis, Stevan Jovetic e Ciquinho ma poi Dusan Tadic (rigore) e Irfan Can Kahveçi hanno reso molto meno pesante il passivo e soprattutto regalato ai turchi una bella occasione per riscrivere la storia e prendersi la qualificazione alla semifinale di Conference League. L’Olympiakos insomma, pur mantenendo immacolata la sua statistica con il Fenerbahçe, potrebbe aver sprecato una bella occasione ma sarà il capo a dirci come andranno le cose tra poco in questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHCE OLYMPIAKOS: LA SERATA DI DZEKO!

Sarà una vera battaglia la sfida in diretta Fenerbahce Olympiakos che deciderà una delle semifinaliste di Conference League. La partita si disputa oggi giovedì 18 aprile 2024 alle 21.00. I turchi partono con lo svantaggio di un gol maturato nella gara di andata che ha visto l’Olympiakos imporsi per 3-2 al Georgios Karaiskakis. I turchi stanno attraversando una situazione delicatissima in patria dove la società è in pieno scontro con il sistema calcistico. L’ultima giornata ha visto la squadra di Kartal trionfare in trasferta contro il Karagumruk e prepararsi nel migliore dei modi per la Conference League.

A riposo dalla partita di andata, invece, l’Olympiakos che è chiamato ad un’importante impresa su uno dei campi più difficili d’Europa nonostante il vantaggio maturato all’andata. La squadra di Mendilibar non perde da tre partite e ha anche dimostrato di essere in grado di giocare in Europa ribaltando l’1 a 4 subito in casa dal Maccabi Tel Aviv nell’ultimo turno di Conference.

DIRETTA FENERBAHCE OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Una partita non di cartello per i tifosi italiani, ma per gli appassionati di calcio europeo si preannuncia una partita ricca di gol e di emozioni: per questo motivo chi vuole può comunque vedere la diretta di Fenerbahce Olympiakos su Sky Sport e in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO. Se poi non siete nella possibilità di vedere la partita in video potete seguire la diretta testuale insieme a noi.

FENERBAHCE OLYMPIAKOS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Fenerbahce Olympiakos di Conference League con entrambe le squadre pronte a confermare in blocco l’undici della gara d’andata. Kartal ha qualche dubbio in difesa con Bonucci che potrebbe trovare una maglia da titolare al centro della difesa al posto di Becao. A centrocampo potrebbe essere Fred uno dei titolari di fianco all’ex Milan Krunic.

Scelte più definite quelle che dovrà fare Mendilibar che però sconterà l’assenza dello squalificato Retsos con Ndoj che dovrebbe prendere il suo posto. In attacco il ballottaggio è tra El Kaabi ed El Arabi con il primo di questi due favorito per una maglia da titolare.

FENERBAHCE OLYMPIAKOS, LE QUOTE

Per fare una scommessina guardiamo le quote della diretta di Fenerbahce Olympiakos di Conference League direttamente dal sito della Snai: i turchi partono come favoriti con l’1 che è quotato a 1,63 contro il 2 dei greci fissato a 4,75. La X del pareggio moltiplica un’eventuale di 4,25.











