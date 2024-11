DIRETTA FENERBAHCE MILANO: I TESTA A TESTA

Ad accompagnarci nella diretta Fenerbahçe Milano troviamo parecchi precedenti, perché questo è un confronto che ha fatto la storia dell’Eurolega moderna: sono infatti ben 24 partite dal 2000 a oggi e purtroppo bisogna dire che il Fenerbahçe ha vinto esattamente i due terzi di queste gare, dunque siamo 16-8 in suo favore anche se l’ultima in assoluto, disputata lo scorso marzo, è stata vinta dall’Olimpia al Mediolanum Forum. Non bisogna tornare troppo indietro nemmeno per trovare l’ultimo successo di Milano a Istanbul, infatti parliamo del marzo 2023: era finita 75-82 sotto i colpi di Shabazz Napier, autore di 26 punti con 9/13 dal campo e 5/8 da oltre l’arco.

Peccato appunto che il Fenerbahçe sia nettamente in vantaggio nel bilancio, ma c’è una partita che ci preme ricordare: nel novembre di tre anni fa l’Olimpia vinse con un clamoroso 43-68 alla Ulker Hall, costringendo gli avversari alla miseria di 3 punti nel primo quarto (poi la stessa Milano ne fece 6 nell’ultimo, ma conduceva di 33 lunghezze) e a tirare con il 40,6% da 2 punti e il 19% dall’arco, per il Fenerbahçe un irreale (in negativo) 17/53 in una partita in cui Shavon Shields aveva segnato 13 punti mentre Nicolò Melli ne aveva messi 6 con 3/4 dal campo, 6 rimbalzi e anche 6 recuperi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fenerbahçe Milano in tv sarà garantita solo agli abbonati, siano essi della televisione satellitare o della piattaforma DAZN: nel primo caso naturalmente sono disponibili i canali di Sky Sport sul decoder, nel secondo invece avrete la possibilità di seguire la partita di Eurolega sui dispositivi compatibili, comprese le smart tv dotate di connessione a internet. Dobbiamo anche ricordare che l’applicazione Sky Go fornisce la diretta Fenerbahçe Milano streaming video senza costi aggiuntivi a tutti i suoi abbonati, potendo utilizzare PC, tablet o smartphone.

OLIMPIA PER TORNARE IN PARI!

L’appuntamento con la diretta Fenerbahçe Milano rappresenta un grande spettacolo nella dodicesima giornata di basket Eurolega 2024-2025, una partita che si gioca alle ore 18:45 di venerdì 29 novembre 2024 e mette a confronto un’Olimpia in grande ripresa con la capolista della regular season. Il Fenerbahçe è appena andato a vincere a Bologna sul filo di lana, migliorando il proprio record a nove vittorie e due sconfitte, e comanda con una gara di vantaggio su un bel gruppetto di inseguitrici; tuttavia ora non potrà sottovalutare una Milano che ha cambiato passo o almeno così sembrerebbe, visto che arriva da quattro vittorie in cinque partite.

Dopo aver sbancato Belgrado, l’Olimpia ha battuto il Maccabi Tel Aviv: una bella iniezione di fiducia per una squadra che era partita male ed è ancora fuori dalla zona play in, ma intanto vincendo questa sera tornerebbe ad avere un bilancio al 50% e sarebbe già molto. Certo alla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul sarà tutt’altro che semplice, ma c’è comunque la fiducia nel fare una prestazione sopra le righe; vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta Fenerbahçe Milano, intanto possiamo provare ad analizzare meglio quelli che sono i temi principali legati alla partita di Eurolega.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: NELLA TANA DELLA CAPOLISTA

Abbiamo dunque una diretta Fenerbahçe Milano che rappresenta ovviamente una sfida tostissima per l’Olimpia: la squadra turca, come già dicevamo in occasione della sfida alla Virtus Bologna, sta provando a tornare a quegli anni ruggenti in cui con Zelimir Obradovic in panchina era una presenza fissa alla Final Four, ha anche vinto l’Eurolega (con il doppio ex Gigi Datome tra i grandi protagonisti) e poi ha avuto un calo strutturale che l’ha portata lontana dalle posizioni che contano davvero.

Adesso tuttavia il Fenerbahçe sta tornando grande: per quel che vale, in questo momento si trova appunto al primo posto della classifica. Milano vive alla giornata, nel senso che dopo la falsa partenza deve riuscire a prendere quello che le arriva senza troppi affanni: pensare adesso alla situazione nella graduatoria sarebbe fuorviante, l’Olimpia deve provare a vincere sempre sapendo che gli spazi per tornare in zona play in, se non addirittura playoff, ci sono tutti e che il momento è propizio perché finalmente si è entrati in una serie di continuità e costanza, vincere anche a Istanbul sul parquet della capolista sarebbe un colpo straordinario ma scopriremo presto se sarà davvero così o se bisognerà subire una battuta d’arresto, dalla quale eventualmente tornare più forte.