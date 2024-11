DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: I TESTA A TESTA

La diretta Virtus Bologna Fenerbahçe ci consegna otto precedenti, e bisogna subito specificare che parliamo di due epoche totalmente diverse: la prima metà delle partite infatti è andata in scena tra il 2001 e il 2003, la seconda metà ovviamente nelle ultime due stagioni. Il quadro è in parità: due vittorie a testa, in epoca recente abbiamo avuto solo successi casalinghi e dunque per trovare le vittorie esterne bisogna tornare a vent’anni fa e oltre, la Virtus Bologna si era imposta a Istanbul con un roboante 51-75 nel gennaio 2002 trovando 21 punti di un ispiratissimo Alessandro Abbio, capace di tirare 5/9 dall’arco, e i rimbalzi di Alessandro Frosini e Matjaz Smodis per dominare nel pitturato.

La vittoria casalinga più recente è invece maturata un anno fa: era il 23 novembre 2023, risultato finale 87-79 e in quel caso Tornike Shengelia aveva avuto 15 punti e 8 rimbalzi con 6/11 dal campo, poi c’erano stati i 14 punti di Daniel Hackett e gli 11 di Ognjen Dobric. Che la Virtus Bologna abbia vinto le due ultime partite interne contro il Fenerbahçe è certamente confortante, ma in questo momento come detto parliamo di due squadre con rendimento opposto e sono i turchi a volare in Eurolega, dunque per Luca Banchi replicare sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre bisogna segnalare che la diretta tv di Virtus Bologna Fenerbahçe sarà affidata alla televisione satellitare: quest’anno i canali dedicati all’Eurolega sono meno, ma il fatto che le V nere siano l’unica italiana impegnata in serata lascia intendere che avremo una copertura integrale e riservata agli abbonati, che potranno seguire il match anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. La mobilità è un’opzione anche per i clienti della piattaforma DAZN, infine dobbiamo aggiungere come di consueto che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili su questa partita e su tutta l’Eurolega 2024-2025.

VIIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: IL TEMPO SCARSEGGIA

La diretta Virtus Bologna Fenerbahçe si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 20 novembre presso la Unipol Arena: partita valida per l’undicesima giornata di basket Eurolega 2024-2025, ennesima occasione per ripartire che si presenta davanti alle V nere, che a differenza della passata stagione stanno faticando tantissimo e, dopo la sconfitta interna contro il Panathinaikos, sono affondate all’ultimo posto in classifica in compagnia di Partizan e Alba Berlino. Il tempo per risalire la corrente ci sarebbe, ma è durissima: le avversarie sono davvero complesse da affrontare e quest’anno la classifica di Eurolega ne presenta tante che stanno facendo benissimo.

Su tutte il Fenerbahçe, che con otto vittorie in dieci partite è primo in solitaria; la Virtus Bologna invece arriva da una settimana in cui ha perso due volte e ha ben poche certezze, dunque sarà davvero complesso entrare in campo e girare le carte in tavola ma, chissà, la diretta Virtus Bologna Fenerbahçe potrebbe appunto rappresentare la svolta per la squadra di Luca Banchi. Scopriremo insieme se sarà davvero così, intanto mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla Unipol Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHCE: ALTRA GARA TOSTISSIMA

Si avvicina il momento della diretta Virtus Bologna Fenerbahçe: la Segafredo domenica ha battuto Sassari proseguendo la sua corsa al secondo posto in Serie A1, ma in campionato naturalmente questa squadra può viaggiare con il pilota automatico mentre le difficoltà che affronta in Eurolega sono ben maggiori. Abbiamo parlato di una classifica tostissima: il Fenerbahçe la comanda ma alle spalle dei turchi ci sono ben cinque squadre, cioè tutte quelle che a oggi si qualificherebbero ai playoff, che hanno vinto sette volte e che dunque hanno già preso le distanze, alcune sorprese (Bayern Monaco e Paris), altre corazzate come Panathinaikos, Barcellona e Olympiakos.

Al momento il solo orizzonte che la Virtus Bologna possa contemplare in Eurolega è quello relativo al play in, già timbrato lo scorso anno ma in un contesto decisamente diverso; davvero Luca Banchi non riesce a dare una svolta alla sua stagione e nemmeno la vittoria sul Maccabi Tel Aviv è riuscita a dare ossigeno a una Virtus Bologna che forse non era così in difficoltà nemmeno due anni fa, quando era tornata in questa competizione dopo parecchi anni di assenza. Il Fenerbahçe dal canto suo sta studiando per tornare quello squadrone che sotto la guida di Zeljko Obradovic era presenza costante in Final Four, vedremo cosa accadrà tra poche ore…