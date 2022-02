Diretta/ Feralpisalò Albinoleffe streaming video tv: caccia al podio (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ ALBINOLEFFE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Albinoleffe, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. I Leoni del Garda continuano ad andare a caccia del podio dopo i problemi avuti nelle precedenti sfide. La sconfitta contro la Juventus U23 è stata riscattata grazie al successo interno col Seregno e il Renate terzo, fermato sul pari dal Fiorenzuola, si è riavvicinato a una sola lunghezza di distanza.

Diretta/ Feralpisalò Seregno (risultato finale 3-1): successo dei Leoni del Garda!

L’Albinoleffe invece non è riuscito a fare punti in casa della capolista Sudtirol ed è stato costretto a digerire la seconda sconfitta consecutiva. I seriani non vincono da tempo e iniziano ad avere difficoltà a restare agganciati al treno che porta ai play off. All’andata Feralpisalò vincente 0-1 in casa dell’Albinoleffe, con rete decisiva messa a segno da Luppi. Stesso punteggio in favore dei Leoni del Garda il 9 febbraio 2019, nell’ultimo match casalingo disputato contro i seriani.

Diretta/ Sudtirol Albinoleffe (risultato finale 1-0) streaming: la decide Casiraghi

DIRETTA FERALPISALÒ ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Albinoleffe, match che andrà in scena al Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Salines, Farabegoli, Bacchetti, Girgi; Castorani, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Luppi, Miracoli. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rossi; Marchetti, Milesi, Ntube; Saltarelli, Nichetti, Genevier, Giorgione, Poletti; Ravasio, Manconi.

DIRETTA/ Juventus U23 Feralpisalò (risultato finale 1-0) video tv: decide gol di Akè

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Albinoleffe al Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



