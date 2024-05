Diretta FeralpiSalò Ternana/ Streaming video tv: conta solo per gli umbri (Serie B, oggi 10 maggio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ TERNANA: UMBRI PER LA SALVEZZA

Serata decisiva per gli ospiti umbri, la diretta di FeralpiSalò Ternana ci attende alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 10 maggio 2024, quando sarà in programma per intero la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie B. Basta uno sguardo alla classifica per capire la differenza di motivazioni tra le due formazioni che fatalmente ci accompagnerà verso la diretta di FeralpiSalò Ternana: i padroni di casa hanno fatto dignitosa figura nella loro prima partecipazione di sempre al torneo cadetto, ma con la sconfitta di domenica a Venezia sono matematicamente retrocessi, quindi resta solo da chiudere con orgoglio per la FeralpiSalò.

Diretta/ Venezia Feralpisalò (risultato finale 2-1): la decide Pohjanpalo! (Serie B, 5 maggio 2024)

Situazione radicalmente diversa per gli ospiti della Ternana, che con la preziosa vittoria contro il Catanzaro si sono rilanciati con forza proprio nella corsa verso la salvezza. Adesso i rossoverdi umbri devono cercare di approfittare di questo incrocio contro una rivale già retrocessa: vincendo sarebbero certi di evitare le ultime tre posizioni e quindi di andare almeno ai playout, ma l’obiettivo è di scavalcare lo Spezia, che è un solo punto avanti, per festeggiare la salvezza già stasera. Andrà tutto secondo logica o potranno esserci sorprese nella diretta di FeralpiSalò Ternana?

Diretta/ Ternana Catanzaro (risultato finale 1-0): la decide Distefano! (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Giunti all’ultima giornata di questo campionato di Serie B, naturalmente sono perfettamente note le modalità per seguire la diretta tv di FeralpiSalò Ternana, che come tutte le partite del torneo cadetto sarà visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Di conseguenza ecco che saranno i servizi di Sky Go e Now TV a garantire anche la diretta streaming video di FeralpiSalò Ternana, che tuttavia sarà disponibile anche agli abbonati della piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TERNANA

Naturalmente adesso diventa fondamentale capire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di FeralpiSalò Ternana. Il commiato degli uomini di mister Marco Zaffaroni dovrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2 nel quale, davanti al portiere Pizzignacco, ipotizziamo la difesa a tre con Pilati, Ceppitelli e Bergonzi; folta linea a cinque nel centrocampo della FeralpiSalò con Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro e Felici da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco che dovrebbe essere formato da Dubickas e La Mantia.

Diretta/ Feralpisalò Brescia (risultato finale 2-2): Bisoli salva gli ospiti (Serie B, 1 maggio 2024)

Roberto Breda, privo dello squalificato Casasola, dovrebbe affidarsi a uno speculare modulo 3-5-2 in questa fondamentale trasferta per la sua Ternana: in porta ci sarà Vitali; la retroguardia a tre sarà composta invece da Boloca, Dalle Mura e Lucchesi; ecco poi i cinque uomini del centrocampo, cioè Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti e Carboni da destra a sinistra; infine, Disfetano e Pereira sono i due uomini attesi dal primo minuto per comporre la coppia d’attacco della Ternana.

QUOTE E PRONOSTICO SULLA PARTITA DI STASERA

Partita che conta solamente per gli ospiti, il pronostico sulla diretta di FeralpiSalò Ternana risente naturalmente di questo e allora l’agenzia Snai ci dice che sono nettamente favoriti gli ospiti umbri, infatti il segno 2 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,00 per il pareggio e quindi per il segno X, infine in caso di vittoria della FeralpiSalò il segno 1 varrebbe 4,50 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA