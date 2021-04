Diretta/ Feralpisalò Carpi (Serie C) streaming video tv: gerarchie definite

DIRETTA FERALPISALÒ CARPI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Carpi, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sembrano ormai definite le gerarchie nel cammino delle due formazioni. I Leoni del Garda sono quinti in classifica a -7 dal Modena quarto, quindi l’obiettivo è mantenere proprio il quinto posto con 2 punti di vantaggio sulla Triestina, 3 sul Cesena e 4 sul Matelica in questo momento. Il Carpi è invece a -6 dalla zona play off e a +7 dalla zona play out.

Diretta/ Virtus Francavilla Viterbese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia

Le ultime 2 vittorie consecutive contro Gubbio e Matelica, peraltro realizzando sempre 4 gol e contro due squadre accreditate in grande forma, hanno scacciato via gli incubi di un finale di campionato passato a lottare in zona retrocessione, con il Carpi che ha vissuto però una stagione contraddittoria, dalla quale dovrà partire probabilmente l’ennesima rifondazione per il club. Anche la Feralpisalò è reduce da un poker esterno inflitto alla Fermana, le premesse per un match spettacolare ci sono dunque tutte.

Diretta/ Foggia Paganese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA FERALPISALÒ CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Carpi non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Casertana Juve Stabia (risultato finale 2-3) streaming. vincono le vespe

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Feralpisalò e Carpi allo stadio Lino Turina. I padroni di casa allenati da Massimo Pavanel scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: De Lucia, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Scarsella, Carraro, Guidetti; Ceccarelli; Guerra, D’Orazio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Llamas, Fofana, Ghion, Marcellusi; Giovannini; De Cenco, Ferretti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Feralpisalò Carpi, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.75 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA