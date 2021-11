Diretta/ Feralpisalò Giana Erminio streaming video tv: leoni alla rincorsa (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ GIANA ERMINIO: OCCHIO ALLA “X”

Feralpisalò Giana Erminio, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Leoni del Garda ancora alla rincorsa del primo posto, anche se dopo quattro vittorie consecutive in campionato la Feralpisalò ha dovuto frenare il suo ritmo nell’ultimo impegno disputato, pareggiando 1-1 su un campo comunque sempre difficile come quello della Triestina.

Dall’altra parte la Giana Erminio pareggiando in casa contro la Pro Patria è andata incontro alla quarta “X” nelle ultime cinque partite disputate in campionato, ma va sottolineato come il club di Gorgonzola non vinca dal colpo esterno in casa della Juventus U23 del 29 settembre scorso. Il 31 marzo 2019 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo match tra Feralpisalò e Giana Erminio giocato allo stadio Turina, il 19 dicembre 2015 la Giana ha ottenuto l’ultimo successo esterno nel confronto, l’ultima vittoria interna della Feralpi risale al 13 dicembre 2014.

DIRETTA FERALPISALÒ GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Feralpisalò Giana Erminio di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni di Feralpisalò Giana Erminio, match che andrà in scena al Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi, Bergonzi, Legati, Suagher, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Spagnoli, Miracoli. Risponderà la Giana Erminio allenata da Oscar Brevi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Gulinelli, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; Tremolada, D’Ausilio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



