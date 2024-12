DIRETTA VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO, TESTA A TESTA

Passiamo alla nostra rubrica sui testa a testa storici della diretta di Virtus Verona Giana Erminio, il nostro obiettivo come per tutte le altre partite è capire chi tra le due ha il favore o meno della storia. Per farlo ci baseremo sui precedenti dei due team, che per questa occasione sei. Chi ha vinto più partite? Per dovere di cronaca vi informiamo che la squadra di Gorgonzola ha collezionato due vittorie, è dunque lei la vincitrice visto che la Virtus Verona non ha mai vinto contro i lombardi.

Video Giana Erminio Pergolettese (0-0)/ Gol e highlights: espulso Ferri! (Serie C, 1 dicembre 2024)

C’è però da dire che il vero vincitore di questa rivalità, almeno per il momento, è l’equilibrio. Infatti sono quattro i pareggi tra le due compagini, proprio l’ultima volta che si è giocato in questo stadio le due squadre si sono divise un punto per uno scialbo 0-0. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Virtus Verona Giana Erminio, dove vedremo insieme le statistiche pre match della gara di oggi. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Vicenza Virtus Verona (risultato finale 3-0): netto successo dei vicentini (Serie C,1 dicembre 2024)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO: COME SEGUIRLA

Per chi volesse vedere la diretta Virtus Verona Giana Erminio dovrà sottoscrivere un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita con il racconto delle migliori azioni.

UNA VITTORIA PER USCIRE DAL LIMBO

Si gioca su due campi alle 15,00 di sabato 7 dicembre e uno di questi è quello della diretta Virtus Verona Giana Erminio in campo per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C. Ad affrontarsi saranno due squadre che sono ferme a metà classifica nel limbo che le tiene lontane dai playoff e dai playout.

Diretta/ Giana Erminio Pergolettese (risultato finale 0-0): rosso per Ferri! (Serie C, 1 dicembre 2024)

La Virtus Verona di Fresco non vince da sei partite e ha perso le ultime due giornate giocate contro Pergolettese e Vicenza. Due risultati utili consecutivi, invece, per la Giana Erminio che ha pareggiato contro la Pergolettese nell’ultima giornata con un sudato 0 a 0 in inferiorità numerica.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO

Avviciniamoci a questa partita andando anche ad approfondire le probabili formazioni. La Virtus Verona di Fresco andrà in campo con un 3-4-3 con Daffara, Calabrese e Ronco a difesa della porta di Sibi. Amadio e Pagliuca saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del tridente formato da Rispoli, Caia e Zarpellon.

La Giana Erminio di Chiappella, invece, propone un 3-5-2 con Previtali, Nichetti e Colombara a difesa delle porta di Moro. Caferri e Lamesta agiranno sull’esterno a sostenere le due punte che saranno Montipò e Stuckler.

QUOTE VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO

Scopriamo infine le quote per il pronostico sulla diretta Virtus Verona Giana Erminio. L’agenzia Snai ci dice che l’incertezza è totale, con differenze davvero minime fra i tre segni: segno 2 a 2,60, con un leggerissimo vantaggio per la Giana Erminio rispetto al segno 1 a 2,70 in caso di successo della Virtus Verona. Infine, il pareggio varrebbe 2,90 volte la posta in palio sul segno X.