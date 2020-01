Diretta FeralpiSalò Juventus U23/ Streaming video tv: per la Coppa Italia Serie C

FeralpiSalò Juventus U23, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 29 gennaio 2020, presso lo stadio Lino Turina di Salò per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C 2019-2020. Questo turno infatti, a differenza di quelli che lo hanno preceduto, si disputa con la formula dell’andata e ritorno: FeralpiSalò Juventus U23 sarà il primo atto di una doppia sfida che si deciderà solamente fra due settimane in Piemonte. In campionato la FeralpiSalò arriva da una importante vittoria sul campo della Virtus Verona che ha portato la squadra lombarda a quota 37 punti nella classifica del girone B, saldamente in zona playoff; più delicata la posizione nel girone A della Juventus U23, reduce dalla sconfitta sul campo della Pro Patria che ha lasciato la seconda squadra bianconera a 28 punti, fuori dai playoff e con l’obbligo anche di guardarsi alle spalle. La Coppa Italia era fa storia a sé: i valori potrebbero subire dei cambiamenti?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di FeralpiSalò Juventus U23; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ JUVENTUS U23

Passiamo adesso anche a disegnare le probabili formazioni di FeralpiSalò Juventus U23. Logicamente ci sarà un po’ di turnover in entrambe le squadre, non è facile dunque dire fino a che punto Stefano Sottili e Fabio Pecchia rimescoleranno le carte rispetto alle ultime uscite in campionato. Per la FeralpiSalò potremmo abbozzare un 4-3-2-1 con Liverani in porta; davanti a lui difesa a quattro formata da Vitturini, Legati, Giani e Mordini; a centrocampo possiamo invece disegnare un terzetto formato da Altobelli, Carraro e Baldassin, infine il reparto offensivo della FeralpiSalò dovrebbe vedere Ceccarelli e Scarsella sulla trequarti alle spalle del centravanti Tirelli. Per la Juventus U23 invece modulo 4-2-3-1 con Nocchi in porta; in difesa da destra a sinistra Di Pardo, Mulè, Dragusin e Rosa; ecco poi in mediana la coppia formata da Muratore e Ranocchia, mentre sulla trequarti potremmo vedere in azione Frederiksen, Fagioli e Olivieri alle spalle della prima punta Brunori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA