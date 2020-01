Diretta Pro Patria Juventus U23/ Streaming video tv: tigrotti in cerca di continuità

Pro Patria Juventus U23, diretta dall’arbitro Andrea Bordin, partita prevista sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. 5 risultati utili consecutivi per i giovani bianconeri che hanno pareggiato l’ultima sfida in casa contro il Novara, sfoderando una gran prova di carattere, rimontando 2 gol subiti grazie alle reti di Olivieri e Del Sole su rigore e ottenendo un 2-2 che ha permesso loro di riagganciare la zona play off. La Pro Patria resta a +6 dalla zona play out anche dopo il ko in casa del Monza in un impegno che poteva sembra proibitivo e infatti lo è stato, con i brianzoli ormai da tempo lanciati verso la promozione diretta in Serie B. Nel match d’andata di questo campionato tra le due compagini il risultato finale è stato un pari 2-2, gol d Defendi e Ghioldi per i Tigrotti e di Olivieri e Alcibiade per i bianconeri. La Pro Patria ha vinto invece, il 4 febbraio 2019, l’ultimo precedente casalingo contro la Juventus U23, 2-1 con le reti decisive di Le Noci su rigore e di Boffelli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Pro Patria Juventus U23, match previsto sabato 25 gennaio 2020 presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Patria guidata in panchina da Javorcic schiererà un 3-5-2 così disposto in campo: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Molinari; Cottarelli, Palesi, Bertoni, Ghioldi, Galli; Mastroianni, Defendi. La Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia sceglierà invece un 4-2-3-1 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Loria; Di Pardo, Mulè, Coccolo, Frabotta; Fagioli, Tourè; Zanimacchia, Rafia, Beltrame; Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.45, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 2.95 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 2.95. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.15, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.60.



