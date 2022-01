Diretta/ Feralpisalò Lecco streaming video tv: Leoni al terzo posto (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ LECCO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Feralpisalò Lecco, in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. I Leoni del Garda ripartono dal terzo posto in classifica, la Feralpisalò ha chiuso il 2021 espugnando con un secco 0-2 il campo del Fiorenzuola e riscattando così il ko in casa del Renate che era costato proprio l’aggancio in terza piazza, con le due squadre che sono ora appaiate sul podio del girone a quota 39 punti.

Diretta/ Lecco Pro Vercelli (risultato finale 0-0): tante occasioni, ma reti bianche

Impegno dunque sulla carta difficile per un Lecco reduce da due pareggi consecutivi per 0-0: dopo quello che ha chiuso l’anno contro la Pro Sesto, è arrivato quello di mercoledì scorso nel recupero contro la Pro Vercelli, primo impegno ufficiale dell’anno nuovo per i blucelesti. Lecco vincente di misura 1-0 sulla Feralpisalò nel match d’andata, in casa del Leoni del Garda non si gioca in campionato dal 21 novembre 2010 e anche in quell’occasione vinse il Lecco col punteggio di 0-1.

Diretta/ Fiorenzuola Feralpisalò (risultato finale 0-2): partita a senso unico!

DIRETTA FERALPISALÒ LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecco Pro Sesto (risultato finale 0-0) video tv: Pissardo salva i lecchesi!

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ LECCO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Lecco, match che andrà in scena al Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Hergheligiu; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo; Giudici, Masini, Kraja, Zambataro; Iocolano, Petrovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA