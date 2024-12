DIRETTA ATALANTA U23 LECCO, SFIDA TUTTA LOMBARDA

Il sabato della diciannovesima giornata del Girone A di Serie C si apre con la diretta Atalanta U23 Lecco in campo alle 15,00 del 14 dicembre 2024. La partita sarà tra due squadre che si stanno giocando un posto nei playoff e cercano punti per migliorare la loro classifica. Sta giocando un buon calcio l’Atalanta U23 di Modesto che sta ottenendo meno risultati del previsto ma rimane salda in zona playoff. Poco fuori c’è proprio il Lecco di Volpe che è undicesimo in classifica e arriva da una vittoria per 5 a 1 sul Caldiero Terme.

ATALANTA U23 LECCO, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Chi non volesse recarsi allo stadio può comunque seguire i propri beniamini tramite Sky: la diretta Atalanta U23 Lecco è possibile seguirla non solo in tv ma anche in diretta streaming video Sky GO e NOW TV.

ATALANTA U23 LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa partita. L’Atalanta U23 di Modesto andrà in campo con la difesa a tre con Del Lungo, Obric e Bernasconi davanti alla porta di Pardel. Ghislandi e Bracco saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del tridente formato da Manzoni, Vlahovic e Artesani.

Confermato il 4-3-1-2 di Volpe che si affiderà a Ilari sulla trequarti con Tordini e Sipos come riferimenti offensivi. Ionita darà equilibrio al centrocampo mentre Celjak e Stanga saranno i due centrali davanti alla porta di Domingo.

ATALANTA U23 LECCO, LE QUOTE

Infine vi diamo anche le quote Snai per il pronostico sulla diretta Atalanta U23 Lecco. I nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è infatti proposto a 1,80. Si sale poi nettamente su quotazioni molto simili fra loro per le altre due possibilità: il segno X è proposto a 3,45 in caso di pareggio, mentre una vittoria del Lecco varrebbe 3,75 volte sul segno 2.

