DIRETTA/ Feralpisalò Piacenza video streaming tv: precedenti ostici per i bresciani

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA: TESTA A TESTA

La diretta di FeralpiSalò Piacenza ci porta ad analizzare i precedenti tra le due squadre. In casa dei verdeblù le due squadre si sono confrontate, prima di oggi, in altre tre occasioni nelle quali la squadra di casa non ha mai vinto. Si parla di due pareggi e un successo della squadra ospite. Quest’ultimo è anche il primo scontro in assoluto tra le due squadre il 12 ottobre del 2011, una partita terminata col risultato finale di 0-1. FeralpiSalò però è riuscita a vincere le due ultime gare disputate entrambe allo Stadio Garilli di Piacenza e tutte e due col risultato di 0-2.

Diretta/ Pro Patria Feralpisalò (risultato finale 0-0): pari a reti bianche!

La prima risale alla scorsa stagione quando dopo il rosso di Cesarini fu decisa dai gol di Miracoli e Corrado. Poi si passa alla gara d’andata di questa stagione decisa dai gol di Di Molfetta e di Pittarella su calcio di rigore. In mezzo era arrivato anche un rosso a Cosenza che aveva lasciato i lupetti biancorossi in inferiorità numerica per quasi mezz’ora. Cosa accadrà nella partita di oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Virtus Verona Piacenza (risultato finale 1-2): Plescia, poi Gomez!

FERALPISALÒ PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Piacenza sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Feralpisalò Albinoleffe (risultato finale 1-0): Pittarello su rigore

ALTA TENSIONE…

Feralpisalò Piacenza, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Quasi un testacoda quello in programma questo pomeriggio tra due squadre rispettivamente in lotta per la vetta e per la salvezza.

La Feralpisalò è in vetta alla classifica insieme al Pordenone a quota 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. La formazione di Vecchi è reduce dal pareggio per 0-0 sul campo della Pro Patria. Passiamo adesso al Piacenza, penultimo a quota 19 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Sette punti nelle ultime tre per i biancorossi, reduci dalla vittoria per 1-2 sulla Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PIACENZA

Minuti decisivi per sbrogliare gli ultimi nodi, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Piacenza. Partiamo dall’undici di Stefano Vecchi, in campo con il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Legati, Pilati, Salines, Zennaro, Hergheligiu, Balestrero, Siligardi, Guerra, Pittarello. Passiamo adesso ai biancorossi, il modulo è il 3-5-2: Rinaldi, Accardi, Cosenza, Nava, Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza, Cesarini, Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feralpisalò Piacenza vedono favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria della Feralpisalò è a 1,62, il pareggio è quotato 3,60, mentre il successo del Piacenza paga 5,60 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA