Diretta FeralpiSalò Triestina/ Streaming video Rai: in alta quota (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA: UN BEL POSTICIPO

FeralpiSalò Triestina, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 14 marzo 2022, come posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie C per il girone A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che si tratterà di una partita nei quartieri più nobili, infatti la diretta di FeralpiSalò Triestina metterà di fronte i lombardi che sono terzi a quota 55 punti (in questo momento a pari merito con il Renate) e la Triestina che invece è quinta a quota 47 in coabitazione con il Lecco.

Diretta/ Padova Feralpisalò (risultato finale 1-0) streaming: la decide Pelagatti

Entrambe vogliono staccarsi da chi fa compagnia a pari punti, per prendersi in solitaria il terzo oppure i quinto posto, con l’obiettivo naturalmente di raggiungere al termine della stagione regolare la migliore posizione possibile nella griglia per i playoff. Allo stadio Lino Turina i padroni di casa della FeralpiSalò vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta di settimana scorsa a Padova che ha posto fine ad ogni speranza di inseguire il secondo posto, mentre la Triestina deve reagire alla sconfitta casalinga incassata contro il Renate. Che cosa succederà stasera in FeralpiSalò Triestina?

Diretta/ Triestina Renate (risultato finale 0-2): doppietta di Maistrello!

DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di FeralpiSalò Triestina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), essendo il posticipo televisivo del lunedì sera, che di conseguenza sarà visibile in diretta streaming video su Rai Play oltre che su Eleven Sports per gli abbonati a questa piattaforma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TRIESTINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di FeralpiSalò Triestina. Per quanto riguarda i bresciani, mister Stefano Vecchi potrebbe schierare la FeralpiSalò con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Liverani in porta; difesa a quattro formata da Salines, Pisano, Bacchetti e Corrado; a centrocampo Hergheligu, Carraro e Balestrero; sulla trequarti Di Molfetta, a sostegno dei due attaccanti Miracoli e Guerra.

Diretta/ Mantova Triestina (risultato finale 0-1): vantaggio di Ligi in extremis!

La risposta degli ospiti alabardati di mister Cristian Bucchi potrebbe concretizzarsi per la Triestina in un modulo 3-5-2, con questi possibili interpreti dal primo minuto: Offredi in porta; retroguardia a tre formata da Capela, Volta e Ligi; folta linea a cinque di centrocampo con Rapisarda, Calvano, Galazzi, Iotti e Lopez da destra a sinistra; infine, i due attaccanti Gomez e De Luca nella coppia offensiva.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su FeralpiSalò Triestina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti in un posticipo che si annuncia comunque equilibrato: il segno 1 è infatti proposto a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio per il segno X e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Triestina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA