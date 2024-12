DIRETTA NOVARA TRIESTINA: UNA GRANDE CLASSICA!

La diretta Novara Triestina va in scena alle ore 15:00 di sabato 14 dicembre 2024, possiamo parlare di una classica del calcio italiano che, per la 19^ giornata nel girone A di Serie C 2024-2025, rappresenta per le due squadre l’ultima sfida di un’andata che è stata molto diversa. Sta facendo molto bene il Novara, che è anche reduce dal blitz di Trento: per i piemontesi una stagione diversa rispetto a quella passata, allora si era parecchio sofferto prima di risalire mentre oggi il passo è stato costante fin da subito, il Novara è ampiamente in zona playoff e può sperare di prendersi anche direttamente la fase nazionale.

Diretta/ Triestina Vicenza (risultato finale 2-0): Olivieri bussa due volte (Serie C, 8 dicembre 2024)

La Triestina, che aveva illuso tutti con un roboante 3-0 all’esordio, si è immediatamente spenta e non ha saputo togliersi dall’ultima posizione sino a settimana scorsa, quando ha incredibilmente battuto il Vicenza secondo in classifica e si è idealmente rilanciato, pur se ovviamente lo scenario che riguarda gli alabardati rimane molto complicato. Adesso ci attende questa diretta Novara Triestina in cui scopriremo presto come andranno le cose, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni qui al Silvio Piola.

Diretta/ Trento Novara (risultato finale 1-3): doppietta di Ranieri! (Serie C, 6 dicembre 2024)

NOVARA TRIESTINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre per il campionato di Serie C, anche la diretta Novara Triestina verrà garantita dalla televisione satellitare: servirà presumibilmente l’abbonamento specifico al pacchetto Calcio per assistere alle immagini di questo match, ricordando ovviamente che per tutti i clienti dell’emittente sarà a disposizione il servizio di diretta Novara Triestina streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda invece l’alternativa, sarà fornita dalla piattaforma Now Tv ma anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

Video Novara Lumezzane (0-0)/ Gol e highlights: Pannitteri non va a segno! (Serie C, 1 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRIESTINA

Per la diretta Novara Triestina Giacomo Gattuso punta sul consueto 3-4-2-1, nel quale Minelli è il portiere con una difesa che dovrebbe comprendere Lorenzini, Bertocini e Lancini senza troppe sorprese. A fare gli esterni in mediana ecco Ghiringhelli e uno tra Agyemang e Migliardi, mentre in mezzo al campo Cancola insidia la posizione di Roberto Ranieri e Basso. Sulla trequarti i due favoriti restano Donadio e Leonardo Morosini, bella la staffetta che riguarda la prima punta perché Simone Ganz potrebbe rilevare Ongaro e giocare titolare.

Da valutare le scelte di Attilio Tesser per la diretta Novara Triestina, il grande ex gioca comunque con un 4-3-3 e Olivieri, eroe della vittoria di domenica scorsa, dovrebbe essere il centravanti con il supporto di D’Urso e Vertainen insidiati da Jaron Vicario e El Azrak, che può giocare anche come mezzala offensiva sostituendo Sambù o Omar Correia, ma occhio ovviamente anche ad Attys e Kiyine con Vallocchia confermato da playmaker. Struna e Frare sono i centrali di una difesa che avrà in Roos il suo portiere, a fare da terzini ecco invece Germano e Tonetto.