Diretta/ Feralpisalò Virtus Verona (Serie C) streaming video tv: match incerto

Feralpisalò Virtus Verona, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Match incerto tra due squadre che, pur nel pieno della lotta play off, stanno vivendo un momento abbastanza difficile. La Feralpisalò è caduta ancora nel turno infrasettimanale nel match contro la Vis Pesaro, terza sconfitta nelle ultime 6 partite disputate in campionato per i Leoni del Garda, che restano alle prese con gravi problemi di continuità nel corso di questa stagione: sicuramente le prime posizioni non sembrano più alla portata, mentre la Virtus Verona è scivolata di nuovo dopo 2 sconfitte consecutive. Gli scaligeri in questo inizio di 2021 avevano scalato la classifica in maniera molto convincente, ma si sono ritrovati a perdere due match contro Matelica e Padova, restando a +3 dall’undicesimo posto: per la squadra allenata da Fresco il rendimento è sempre eccellente nel complesso, ma dopo due ko senza segnare gol è il momento di lanciare altri segnali positivi al campionato.

DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Virtus Verona non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Feralpisalò e Virtus Verona presso lo stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa allenati da Sandro Pochesci scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Pozzi; Ercolani, Sabotic, Venturi, Gozzi, Lomolino; Marcellusi, Ghion, Fofana; Giovannini, De Cenco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: De Lucia; Bergonzi, Legati, Farabegoli, Iotti; Guidetti, Hergheligiu, Morosini; Ceccarelli, Guerra, Miracoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Feralpisalò e Virtus Verona, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.95 volte la posta scommessa.

