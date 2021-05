Diretta/ Feralpisalò Virtus Verona (Serie C) streaming video tv: scaligeri super

DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA: SECONDO TURNO PLAY OFF!

Feralpisalò Virtus Verona, in diretta mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per il secondo turno dei play off di Serie C. Gli scaligeri sono reduci dal colpo del primo turno, essendo riusciti a sbancare il campo della quotata Triestina con una vittoria di misura allo stadio Nereo Rocco. E così la Virtus Verona, che poteva essere considerata la cenerentola di questi play off in virtù dell’undicesimo posto in classifica nella regular season, è ora in ballo nell’entusiasmante corsa verso la Serie B, un’altra certificazione del lavoro nel territorio veronese che vanta già due formazioni in Serie A e in cadetteria.

Comprensibilmente i Leoni del Garda partono favoriti in un quadro che li vede a quota 60 punti e al quinto posto alla chiusura della regular season, dunque 11 lunghezze avanti rispetto agli avversari di turno: il club bresciano da anni naviga nelle posizioni di vertice in Serie C ma senza aver mai trovato quel salto di qualità che ora gli uomini di Pavanel cercheranno attraverso l’ennesima roulette russa di questi play off.

DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Virtus Verona verrà trasmessa su Sky Sport 254: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Feralpisalò e Virtus Verona allo stadio Lino Turina. I padroni di casa allenati da Massimo Pavanel scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: De Lucia, Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, D’Orazio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Sibi, Daffara, Pessot, Pellacani, Manfrin, Carlevaris, Danieli, Paloka, Danti, Pittarello, De Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Feralpisalò e Virtus Verona, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

