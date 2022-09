Diretta/ FeralpisSalò Pergolettese streaming tv: scontro pari in classifica (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PERGOLETTESE: PARTITA COMBATTUTA!

La quarta giornata di Serie C offrirà anche l’incontro in diretta tra Feralpisalò e Pergolettese. Il match è in programma oggi, sabato 17 settembre, alle ore 17.30. Si incontreranno due formazioni che in questo inizio di campionato hanno racimolato 6 punti sui 9 disponibili e che dunque si presentano alla sfida come pari in classifica.

Per la squadra di Vecchi, all’esordio la vittoria contro l’Albinoleffe. Nella seconda giornata di campionato, invece, un ko contro la Pro Patria. Nel turno infrasettimanale è invece arrivata la vittoria sul Piacenza. La Pergolettese ha invece battuto proprio il Piacenza all’esordio, poi perso contro il Lecco e infine battuto l’Albinoleffe nella terza giornata.

FERALPISALÒ PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Dove si potrà seguire la sfida in diretta tra Feralpisalò e Pergolettese? Il match non verrà mandato in onda in chiaro su Rai Sport ma per guardarlo basterà avere un abbonamento a Eleven Sport che detiene tutte le gare avendo l’esclusiva della competizione. Per guardarla dunque basterà abbonarsi mensilmente o annualmente o acquistare la singola sfida per la quarta giornata di Serie C.

DIRETTA FERALPISALÒ PERGOLETTESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La Feralpisalò potrebbe scendere in campo con la seguente formazione nel match contro la Pergolettese valido per la quarta giornata di Serie C: Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Benedetti, Tonetto; Carraro, Zennaro, Balestrero; Siligardi, Guerra, Cernigoi. Per la Pergolettese, in porta dovrebbe esserci Soncin mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Tonoli, Arini, Lambrughi. Centrocampo a 5 con Bariti, Artioli, Varas, Andreoli, Villa e attacco con Guiu, Vitalucci.

FERALPISALÒ PERGOLETTESE: LE QUOTE SCOMMESSE

La gara tra Feralpisalò e Pergolettese sarà una delle più equilibrate della quarta giornata di Serie C girone A, come mostra anche la classifica attuale. Certo, la squadra di casa potrà contare sull’apporto del proprio pubblico e il fatto di scendere in campo tra le mura amiche è senza dubbio un punto a favore.











