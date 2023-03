DIRETTA/ Ferencvaros Bayer Leverkusen streaming video tv: i numeri della partita

DIRETTA FERENCVAROS BAYER LEVERKUSEN: LE STATISTICHE

La formazione ungherese del Ferencvaros è ormai da diversi anni una certezza all’interno delle coppe europee; la gara di andata però non ha sorriso alla formazione, oggi in casa, che è capitolata contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Padroni di casa che si ritrovano al primo posto nella massima divisione ungherese con 11 punti di distanza dalla seconda posizione e che puntano tutto sulla rimonta in Europa League contro la ben più blasonata formazione tedesca. Per gli ungheresi un grande girone contro formazioni come Monaco, Trabzonspor e Stella Rossa, riuscendosi a qualificare al primo posto con 10 punti.

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

Se c’è un aspetto da migliorare nella formazione ungherese è decisamente l’apporto in zona gol con 8 reti fatte e 9 subite, con una differenza reti pari a -1. Bayer Leverkusen che ha eliminato il Monaco presente nel girone del Ferencvaros, dopo una doppia sfida terminata ai calci di rigore. La formazione tedesca arriva dal girone B di Champions League classificandosi sopra l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma sotto le vincitrici del girone Porto e Club Brugge. Il campionato non sorride al Bayer Leverkusen, visto il nono posto; è lecito pensare che la formazione tedesca dunque, punti il tutto per tutto sulla competizione chiamata Europa League. (Marco Genduso)

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

FERENCVAROS BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Ferencvaros Bayer Leverkusen, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Ferencvaros Bayer Leverkusen in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

Riforma pensioni 2023/ Via alle domande per Quota 103: come spedirla telematicamente

BAYER IN GESTIONE

La diretta Ferencvaros Bayer Leverkusen, in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00, racconta di una partita che i padroni di casa dovranno giocare in maniera perfetta. I gol di Demirbay e Tapsoba hanno consegnato un preziosissimo 2-0 alle Aspirine che si apprestano a giocarsi questo ritorno con la bilancia che pende completamente dalla loro parte. Il successo ha dato anche morale in campionato, avendo conquistato i tre punti con il Brema. Situazione opposta per il Ferencvaros che, in seguito alla sconfitta europea con i tedeschi, è incappato in una sorprendente sconfitta casalinga contro la Puskas Academy.

In un girone equilibrato sulla carta, il Ferencvaros ha stupito tutti qualificandosi al primo posto a discapito di Stella Rossa, Trazonspor e soprattutto Monaco, sconfitto 1-0 in terra francese e fermato sull’1-1 tra le mura amiche. Il Leverkusen invece aveva iniziato la propria avventura europea in Champions League, terminando sopra l’Atletico Madrid nel Gruppo B ma anche sotto Porto e Club Brugge. Ai sedicesimi di Europa League il Bayer ha affrontato proprio il Monaco, avversario del Ferencvaros nel proprio girone, pareggiando complessivamente 5-5 e vincendo ai rigori allo Stade Louis II.

FERENCVAROS BAYER LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ferencvaros Bayer Leverkusen vedono gli ungheresi disporsi con l’assetto tattico 4-2-3-1. Dibusz indosserà i guantoni e troverà dinanzi a sé la muraglia biancoverde formata da Botka, Knoester, Abena e Civic. A centrocampo Esiti e Vecsei saranno i due mediani mentre Traoré, Zachariassen, Marquinhos assisteranno l’unica punta Mmaee.

Risponde di 3-4-1-2 il Bayer Leverkusen con il finlandese Hradecky tra i pali e difesa a tre formata da Tapsoba, Tah e Hincapié. Proveranno ad essere una spina nel fianco per gli ungheresi Frimpong e Bakker sugli esterni mentre Amiri e Demirbay giocheranno a centrocampo, Il trequartista sarà Wirtz con Diaby-Azmoun davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Ferencvaros Bayer Leverkusen non lasciano spazio a molti dubbi. Infatti bet365 quota il 2 a 1.75 mentre la vittoria dei padroni di casa è data a 4.50. Segno X più passo visto che lo troviamo a 3.75.

Per la qualificazione nessun dubbio con una quota di 1.03 per le Aspirine contro una coraggiosissima quota 15 per il Ferencvaros. Segno Gol a 1.75 mentre il segno opposto lo troviamo a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA