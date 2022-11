Diretta Fermana Alessandria/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA FERMANA ALESSANDRIA: IN EQUILIBRIO

Fermana Alessandria, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto per la zona salvezza, punti importanti in palio questo pomeriggio.

La Fermana ha raccolto 9 punti nelle prime dodici giornate, frutto di una vittoria, sei pareggi e cinque sconfitte. I gialloblu sono reduci da due sconfitte di fila: 1-2 contro l’Imolese e 2-0 contro la Carrarese. L’Alessandria, invece, è a quota 11 punti, raccolti grazie a tre vittorie, due pareggi e sette sconfitte. I piemontesi sono reduci dalla vittoria per 1-2 sulla Lucchese.

FERMANA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ALESSANDRIA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Fermana Alessandria. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Borghetto, Eleuteri, Pellizzari, Parodi, De Nuzzo, Spedalieri, Giandonato, Scorza, Romeo, Bunino, Fischnaller. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il 4-2-3-1: Marietta, Podda, Checchi, Sini, Nunzella, Nichetti, Speranza, Rota, Galeandro, Lombardi, Martignago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fermana Alessandria vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Fermana è a 2,25, il pareggio è a 3,05, mentre il successo dell’Alessandria è a 3,15. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,87 e 1,83.











