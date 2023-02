Diretta/ Fermana Ancona streaming video tv: squadre in forma (Serie C)

DIRETTA FERMANA ANCONA: DERBY MARCHIGIANO!

La diretta Fermana Ancona, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, vede una sfida interessante allo Stadio Bruno Recchioni. La squadra di casa, attualmente dodicesima in classifica, è reduce dalla sconfitta con la Virtus Entella dopo un filotto di sette partite senza perdere. Striscia positiva che continua invece per l’Ancona che da otto sfide consecutive non perde. Due ottime squadre che si daranno filo da torcere a distanza.

La Fermana in casa ha totalizzato diciotto punti con quattro vittorie contro tre sconfitte, sei invece i pareggi che sono l’esito più collezionato. L’Ancona è sicuramente messa meglio in trasferta con ben sei vittorie in tredici partite, quasi la metà.

FERMANA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Ancona sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile.

La diretta Fermana Ancona in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

FERMANA ANCONA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fermana Ancona raccontano dei padroni di casa con il 4-3-2-1: Borghetto in porta, in difesa Eleuteri, Parodi, Pellizzari e Carosso. A centrocampo risiederanno Graziano, Giandonato (in gol nell’ultima in casa) e Scorza. Trequarti con Tulissi e Romeo, Fischnaller punta unica.

L’Ancona invece sfida il 4-3-3 con Perucchini e la difesa Barnaba, De Santis, Camigliano e Martina. Trio di centrocampo Simonetti, Gatto e Prezioso mentre davanti Petrella a destra, Moretti sul lato mancino e Melchiorri centravanti, reduce da una doppietta con la Reggiana.

