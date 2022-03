Diretta/ Fermana Cesena streaming video tv. Marchigiani in difficoltà (Serie C)

DIRETTA FERMANA CESENA: SFIDA COMBATTUTA

Fermana Cesena, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata di Serie C. Marchigiani in difficoltà dopo le ultime sconfitte contro Teramo e Pistoiese, due scontri diretti cruciali contro formazioni che precedono in classifica la Fermana, a +4 sono infatti sestultimi gli abruzzesi, mentre gli Orange toscani sono quartultimi a -1 dai gialloblu, che dunque vedono più lontana la prospettiva di evitare i play out.

Dall’altra parte il Cesena ha sfiorato il colpaccio facendosi rimontare 2 gol in casa dalla Reggiana e ha subito l’aggancio al terzo posto in classifica da parte dell’Entella, che vincendo l’anticipo con la Pistoiese ha raggiunto quota 59 punti, seppur per ora con una partita disputata in più. Nel match d’andata il Cesena ha vinto di larga misura calando il poker contro la Fermana, ultimo precedente nelle Marche datato 3 marzo 2021, 2-1 per i gialloblu il risultato in quell’occasione.

DIRETTA FERMANA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Cesena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Rossoni, Blondett, Scrosta; Sperotto, Mbaye, Urbinati, Rodio; Pannitteri, Marchi; Cognigni. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nardi; Ciofi, Pogliano, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè; Pittarello, Pierini, Frieser; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











