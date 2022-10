Diretta/ Fermana Entella streaming video tv: partenza non esaltante (Serie C)

DIRETTA FERMANA ENTELLA: LIGURI FAVORITI!

Fermana Entella, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Partenza non esaltante per entrambe le squadre finora. Più soddisfatta sicuramente la Fermana ripescata dalla Serie D e che, pur eliminata in Coppa Italia dal Cesena, è riuscita a inanellare 5 risultati utili consecutivi dopo la sconfitta all’esordio contro il Fiorenzuola.

Diretta/ Sassuolo Inter (risultato finale 1-2): i nerazzurri tornano a ruggire

L’Entella era partita con maggiori ambizioni ed ha eliminato in Coppa Italia la Carrarese, ma i liguri dopo 2 vittorie consecutive in avvio hanno subito 2 sconfitte e successivamente 2 pareggi contro Gubbio e Imolese, entrambi a reti bianche, restando ancora lontani dal vertice della classifica del girone B. Il 19 dicembre 2021, nell’ultimo precedente nelle Marche tra le due squadre, la sfida è terminata in parità con il punteggio di 1-1.

Diretta/ Fermana Olbia (risultato finale 0-0): Nardi salva il pareggio!

FERMANA ENTELLA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Entella, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Entella, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Gkertsos, Carosso, De Pascalis, Pellizzari, Scorza, Romeo, Graziano, Giandonato, Fischnaller, Bunino. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Zappella, Pellizzer, Reali, Barlocco; Tascone, Paolucci, Rada; Morosini; Merkaj, Faggioli.

Diretta/ Entella Imolese (risultato finale 0-0): pari giusto, squadre troppo sprecone

FERMANA ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA