Diretta/ Fermana Imolese (Serie C) streaming video tv: emiliani trasformati

DIRETTA FERMANA IMOLESE: GLI OSPITI IN SERIE POSITIVA!

Fermana Imolese, in diretta domenica 21 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Emiliani trasformati dopo quella che era stata la più lunga serie negativa del calcio professionistico italiano. Triplo tris alla Feralpisalò, al Carpi e nel turno infrasettimanale sul difficile campo della Sambenedettese: l’Imolese sembrava in caduta libera e ora sembra più che mai in corsa per la salvezza, fuori di 2 punti dalla zona play out e a sole 2 lunghezze di distanza proprio dall’avversario di turno.

Ovvero quella Fermana che martedì scorso ha pareggiato sul campo del Gubbio e ancora non ha trovato la continuità di rendimento giusta per tirarsi fuori dai guai. La formazione marchigiana continua a soffrire soprattutto in attacco, con solo 18 gol realizzati quello della Fermana è il peggior attacco del girone B a braccetto con quello del Legnago Salus, per blindare la salvezza servirà un’inversione di tendenza sul fronte offensivo.

DIRETTA FERMANA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Imolese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA IMOLESE

Le probabili formazioni della sfida tra Fermana e Imolese presso lo stadio Bruno Recchioni. I padroni di casa allenati da Giovanni Cornacchini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ginestra; Mordini, Manetta, Scrosta, Rossoni; Iotti, Urbinati, Graziano; Cognigni, Cais, Neglia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Catalano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Siano, Rondanini, Boccardi, Carini, Della Giovanna; D’Alena, Torrasi, Lombardi; Piovanello, Polidori, Bentivegna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fermana Imolese: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.20 volte l’importo scommesso.

