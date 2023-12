Diretta/ Fermana Juventus Under 23 streaming video tv: è una partita inedita (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA FERMANA JUVENTUS U23: TESTA A TESTA

La diretta di Fermana Juventus U23 ci offrirà oggi un match che sarà un inedito assoluto per il girone B di Serie C. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Fermana e Juventus U23 in vista della partita di questo pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa della Fermana padrona di casa vale complessivamente 2,82 milioni di euro, pari ad appena 94.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società marchigiana.

La Juventus U23 invece ha un valore economico globale di ben 9,68 milioni di euro grazie alla presenza di tanti giovani del vivaio della Vecchia Signora, quindi la media per ogni giocatore della rosa della seconda squadra dei bianconeri arriva a 302.000 euro, con una differenza che appare quindi sulla carta piuttosto significativa, tuttavia chissà se sarà decisiva per sbilanciarci in pronostici sulla partita, anche perché finora il campionato si è rivelato decisamente deludente per entrambe le formazioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERMANA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Juventus Under 23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Juventus Under 23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fermana Juventus Under 23, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Le due formazioni stanno facendo molta fatica in questa prima parte di stagione e occupano le ultime due posizioni in classifica. Al momento, infatti, i gialloblù stazionano in fondo al gruppo con soli nove punti ma con due pareggi di fila alle spalle, l’ultimo contro la Lucchese. I giovani bianconeri, invece, a quota 15 punti occupano la penultima piazza avendo perso tre delle ultime cinque sfide.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA JUVENTUS UNDER 23

Le probabili formazioni della diretta Fermana Juventus Under 23, match che andrà in scena oggi alle ore 16.15. Per i padroni di casa mister Stefano Protti punterà sul 4-3-3 con Tilli, Semprini ed Eleuteri nel tridente. In difesa in dubbio Gasbarro, uscito malconcio nell’ultima sfida. Per i bianconeri ospiti 3-5-2 con Yildiz e Guerra a comporre il tandem offensivo.

FERMANA JUVENTUS UNDER 23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Juventus Under 23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

