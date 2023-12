Video/ Lucchese Fermana (0-0) highlights: stop toscano (Serie C, 10 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS LUCCHESE FERMANA (0-0): LA PARTITA

Termina 0-0 il match del 17esimo turno tra Lucchese e Fermana, risultato deludente per la compagine toscana che, tra le mura amiche del “Porta Elisa” non va oltre il pari a reti bianche con l’ultima in classifica. Match divertente comunque quello tra i rossoneri guidati da Giorgio Gorgone e l’undici marchigiano di Stefano Protti, capace di difendersi bene nel corso dei 90′ ma pure di rendersi pericoloso non dando a vedere il divario che c’è in classifica tra le due formazioni. Nel primo tempo sono i toscani a fare la partita e ad avere le migliori chance (soprattutto la traversa su punizione di Rizzo Pinna al 37′) ma i Canarini non stanno a vedere e anzi impensieriscono con Tilli la retroguardia di casa.

Nella ripresa il copione non cambia di molto anche se al 53′ sono i marchigiani a mettere i brividi al portiere rossonero Chiorra: la squadra di Gorgone comunque fa la partita fino al triplice fischio ma non riesce mai a scardinare il lucchetto gialloblu e, col passare dei minuti, complice anche la stanchezza e la girandola dei cambi, l’azione perde di efficacia facilitando il compito degli ospiti. Tuttavia al 76′ Guadagni può mangiarsi le mani perché, tutto solo davanti a Furlanetto (il portiere è il migliore dei suoi), si fa ipnotizzare e fallisce l’1-0. Poi si scivola stancamente fino al 90′ e nemmeno nel recupero succede più nulla: con questo pareggio la Lucchese sale a quota 21 e resta a metà classifica, all’undicesimo posto, mentre per la Fermana è il secondo pari di fila dopo una striscia di sconfitte che consente di toccare quota 9 punti, ancora troppo pochi per pensare di salvarsi e agganciare la Spal penultima a 15.

VIDEO HIGHLIGHTS LUCCHESE FERMANA (0-0): IL TABELLINO

LUCCHESE: Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria (38′ st Alagna); Cangianiello, Gucher, Tumbarello (17′ st Yeboah); Russo (25′ st Guadagni), Magnaghi (38′ st Romero), Rizzo Pinna. A disposizione: Coletta, Perotta, Sueva, Berti, Djibril, Merletti, Visconti. Allenatore: Giorgio Gorgone.

FERMANA: Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi (19′ st Giandonato); Scorza, Pinzi (35′ st Curatolo), Fontana (22′ st Gianelli); Eleuteri, Semprini, Tilli (35′ st Biral). A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Vessella, Grassi. Allenatore: Stefano Protti.

Reti: /

Ammoniti: Pinzi (F), Giandonato (F), Eleuteri (F).

