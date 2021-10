Diretta/ Fermana Lucchese streaming video tv: cercasi punti (Serie C)

DIRETTA FERMANA LUCCHESE: PUNTI IMPORTANTI…

Fermana Lucchese, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un match importante tra due formazioni che cercano punti: i marchigiani ne hanno raccolto solamente uno nelle ultime tre sfide disputate e cercano maggiori conferme, considerando che l’ultima vittoria resta quella casalinga col Grosseto del 28 settembre scorso.

Dopo due ko consecutivi ha invece rialzato la testa la Lucchese, vincendo in trasferta il derby toscano contro il Pontedera. I rossoneri hanno dovuto attraversare una lunga e faticosa fase di assestamento ma sono riusciti, per ora, a portare avanti un campionato dignitoso con 10 punti in classifica, al momento 5 in più rispetto ai diretti avversari di turno della Fermana. La reazione della Lucchese è stata comunque importante considerando che nelle ultime quattro partite di campionato le Pantere erano riuscite a racimolare solo un punto, vanificando parzialmente il buon inizio di stagione.

DIRETTA FERMANA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Fermana Lucchese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Fermana Lucchese, match che andrà in scena al Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Graziano, Mbaye, Mordini; Frediani; Nepi, Cognigni. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Papini, Baldan, Bellich ; Visconti; Frigerio, Eklu,Visconti; Belloni; Semprini, Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Recchioni di Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Lucchese abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



