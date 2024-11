DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Vis Pesaro Lucchese con il commento live di questo match, facciamo un passo indietro alla ricerca dei precedenti risultati in questi testa a testa di tipo storico, ormai un classico del nostro giornale. L’equilibrio regna sovrano in questa rivalità visto che su sei precedenti abbiamo tre vittorie per i padroni di casa di oggi e altrettante per i toscani. Nessun pareggio prima di ora, ma come sono terminate le ultime due partite?

Nella prima partita della scorsa stagione abbiamo visto trionfare la Vis Pesaro fuori casa per 2-1, i gol furono di Sylla che in quella sfida sembrava essere infermabile. Invece per la Lucchese arriva il 3-1 fuori casa nel girone di ritorno, lì a segnare fu Pinna anche autore del precedente match. Rimanete con noi perché dobbiamo ancora parlare delle statistiche di questa sfida, la diretta di Vis Pesaro Lucchese infatti nasconde molte chicche da un punto di vista matematico che vale la pena sapere prima di immergerci nel rettangolo verde. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Vis Pesaro Lucchese sarà possibile solo con un abbonamento a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni della partita con aggiornamenti costanti.

VIS PESARO LUCCHESE, STELLONE E GORGONE A CACCIA DEI TRE PUNTI

Il sabato della diciassettesima giornata del Girone B di Serie C inizia con la diretta Vis Pesaro Lucchese in campo alle 15,00 del 30 novembre 2024. La sfida e tra due squadre che puntano ai playoff in questa stagione e il pubblico è pronto ad uno spettacolo interessante. La Vis Pesaro di Stellone si trova in quinta posizione ed è tornata a vincere nell’ultima giornata grazie ad uno 0 a 1 in casa del Rimini di Busce. Si è ripresa nell’ultima giornata anche la Lucchese di Gorgone che è tornata a vincere contro il Pontedera dopo una serie senza vittorie che durava da dieci partite.

VIS PESARO LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa partita. La Vis Pesaro di Stellone giocherà con una difesa a tre con Bove, Tonucci e Coppola a difesa della porta di Vukovic. Zoia e Cannavò saranno i due esterni di centrocampo con Di Paola sulla trequarti a sostegno di Nicastro e Obinna Okoro.

Giocherà a tre anche la Lucchese di Gorgone che andrà in campo con Gasbarro, Sabbione e Fazzi davanti alla porta di Coletta. Tumbarello agirà in mediana con Catanese e Antoni ai suoi lati e a sostegno delle due punte che saranno Magnaghi e Saporiti, entrambi in gol contro il Pontedera.