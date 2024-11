VIDEO LUCCHESE PONTEDERA (2-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Lucchese Pontedera, gol e highlights: il derby toscano del girone B della Serie C finisce 2-1 a favore della squadra rossonera che sale così a quota 17 al quindicesimo posto, rintuzzando il tentativo dei granata (fermi a 13 punti al quart’ultimo posto) di sorpassare proprio i ‘cugini’ in questa calda trasferta. Ma non è stata una passeggiata di salute contro un avversario raramente pericoloso ma rimasto in partita fino al 99′ nel lunghissimo recupero. Il primo tempo vede infatti i ragazzi di Giorgio Gorgone partire meglio, trovando subito il vantaggio con Magnaghi: anzi la formazione lucchese va vicina pure al raddoppio e si difende bene dagli sparuti attacchi dei granata, capaci solo di conquistare dei calci d’angolo.

Poi, pian piano, l’inerzia cambia e la squadra di Menichini mette la testa fuori dal sacco, anche se per pareggiare serve un pallone perso dagli avversari e la zampata di Italeng che regala il pari ai suoi al 40′. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a provarci con più insistenza: dopo aver fatto le prove generali poco prima, al 67′ Saporiti sigla il gol-partita a seguito di una sanguinosa palla persa dagli avversari. Con mezz’ora da giocare, i granata non risalgono più la china e, dopo la traversa di Saporiti che poteva valere il 2-0, c’è solo il brivido finale in area rossonera ma Gagliardi non centra la porta per la rete della beffa (90′). Vittoria meritata per la Lucchese che, di fatto, vince uno scontro diretto per la salvezza e stacca proprio gli avversari (ora a -4) evitandone il sorpasso.

VIDEO LUCCHESE PONTEDERA (2-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

LUCCHESE: Coletta, Sabbione, Fazzi, Gasbarro, Gemignani, Quirini (45’+5 st Gucher), Tumbarello, Catanese, Antoni (29′ st Visconti), Saporiti (39′ st Djibril), Magnaghi (39′ st Costantino). A disposizione: Palmisani, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Selvini, Ndiaye, Mozzilli, Botrini, Cartano, Moschella. Allenatore: Giorgio Gorgone.

PONTEDERA: Tantalocchi, Guidi (1′ st Pretato), Espeche, Martinelli (20′st Gagliardi), Cerretti (29′ st Ambrosini), Pietra, Ladinetti, Sala (29′ st Corona), Perretta, Ianesi, Italeng. A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. Allenatore: Leonardo Menichini.

Ammoniti: Fazzi (L), Sabbione (L), Quirini (L), Guidi (P), Espeche (P), Martinelli (P), Gagliardi (P).

Reti: 7′ Magnaghi (L), 40′ Italeng (P), 22′ st Saporiti (L).