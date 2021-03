Diretta/ Fermana Modena (Serie C) streaming video tv: pronti al rush finale

DIRETTA FERMANA MODENA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Fermana Modena, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Olbia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre pronte al rush finale nella rincorsa dei rispettivi obiettivi. Vale per il Modena che nell’ultimo impegno disputato ha ottenuto un importantissimo successo contro il Cesena, fondamentale perché ha permesso ai canarini di blindare di fatto il quarto posto in classifica. Quantomeno, gli emiliani potranno puntare a vivere da protagonisti i play off, considerando che nel girone B il Padova sembra invece aver fatto ormai il vuoto. Dall’altra parte invece la Fermana non è riuscita nella sua marcia d’avvicinamento alla zona play off, raccogliendo un solo punto nelle ultime 3 partite disputate e incassando una cinquina nell’ultimo derby marchigiano contro il lanciatissimo Matelica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si va in campo! Live score

La Fermana resta sempre a +7 dal quintultimo posto e dalla zona play out, serve ancora qualche punto alla squadra di Giovanni Cornacchini per poter dire di navigare fino a fine stagione in acque di classifica orma tranquille.

DIRETTA FERMANA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Modena sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

Diretta/ Cavese Catania (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA MODENA

Le probabili formazioni della sfida tra Fermana e Modena presso lo stadio Bruno Recchioni. I padroni di casa allenati da Giovanni Cornacchini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti, Graziano, Urbinati, Neglia; D’Anna, Cognigni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fermana e Modena, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

Diretta/ Imolese Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA