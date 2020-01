Diretta Fermana Piacenza/ Streaming video tv: Marchigiani in difficoltà (Serie C)

Fermana Piacenza, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Marchigiani in difficoltà, reduci da una settimana che ha portato 2 sconfitte, prima in casa della Feralpisalò e poi sul campo del Ravenna nel turno infrasettimanale, sempre di misura. Risultati che hanno riavvicinato pericolosamente la Fermana alla zona play out, ora distante solamente 2 lunghezze per la formazione marchigiana. Il Piacenza invece nelle prime 3 partite del 2020 non è andato oltre 2 pareggi e una sconfitta, l’ultimo pari in casa contro l’Arzignano quintultimo in classifica, senza reti. Una sfida in cui la squadra di Franzini è riuscita a produrre solamente uno sterile possesso palla, calando anche nel finale a causa dell’espulsione di Della Latta. Gli emiliani restano comunque sesti in classifica, staccati però ora a -3 dal Padova quinto. Nel match d’andata è stata la Fermana ad espugnare lo stadio Garilli di Piacenza, grazie a una rete messa a segno da Cognigni in apertura di ripresa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Piacenza non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PIACENZA

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Fermana Piacenza, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Fermana guidata in panchina da Mauro Antonioli schiererà un 3-4-2-1 così disposto in campo: Ginestra; De Pascalis, Comotto, Scrosta; Iotti, Mane, Urbinati, Lancini; Petrucci, D’Angelo; Cognigni. Il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini sceglierà invece un 3-5-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Mazzini; Pergreffi, Milesi, Borri; Zappella, Corradi, Marotta, Nicco, Imperiale; Sestu, Paponi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 3.15, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 2.95 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 2.35. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.55.



