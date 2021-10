DIRETTA/ Fermana Pontedera video streaming tv: gli incroci del passato sono appena 2

DIRETTA FERMANA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Quasi del tutto inedita risulta essere la diretta di Fermana Pontedera che ci attende oggi pomeriggio per il girone B di Serie C. Gli unici due precedenti ufficiali risalgono infatti al campionato 1995-1996 e videro la vittoria casalinga per 3-2 della Fermana più un pareggio per 0-0 al ritorno a Pontedera. Di conseguenza non possiamo dire molto di più su un testa a testa “storico” tra queste due formazioni, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 3,53 milioni di euro complessivi per la rosa della Fermana, cioè 118.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio marchigiano, mentre per il Pontedera siamo a 2,86 milioni complessivi e 110.000 euro medi per ogni giocatore dei toscani. Differenze sulla carta non così evidenti tutto sommato, chissà però se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FERMANA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Pontedera non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERMANA PONTEDERA: FORMAZIONI FUORI FORMA…

Fermana Pontedera, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida tra squadre in cattive acque, la Fermana resta quartultima in classifica a 9 punti e il Pontedera è appena fuori dalla zona play out a quota 12. E anzi proprio nello scorso turno di campionato i marchigiani sono riusciti a centrare la loro seconda vittoria stagionale, tra l’altro sul difficile campo dell’Ancona Matelica vincendo 1-2 a sorpresa un derby molto atteso.

Il Pontedera invece dopo tre sconfitte consecutive subite contro Gubbio, Lucchese e Cesena è riuscito quantomeno a muovere di nuovo la classifica pareggiando 2-2 in casa contro la capolista Reggiana. Un sussulto importante per i toscani vista la difficoltà dell’impegno, ma ci sarà ancora da lavorare per riagganciare una zona più tranquilla di classifica. La formazione allenata da Ivan Maraia negli ultimi anni è stata protagonista in zona play off ma quest’anno non sembra sostenere gli stessi ritmi.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Sposito; Espeche, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Recchioni di Fermo ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



