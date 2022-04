Diretta/ Fermana Reggiana streaming video tv: residue speranze granata (Serie C)

DIRETTA FERMANA REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Fermana Reggiana, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Residue speranze per i granata che non hanno forse approfittato dell’ultima occasione per la Serie B diretta, pareggiando a Viterbo e restando a -4 dal Modena che era invece caduto a Pistoia. A -2 sarebbe stata un’altra storia, ora i Canarini per perdere la promozione dovrebbero bucare due delle ultime tre sfide della regular season.

Diretta/ Imolese Fermana (risultato finale 1-1) streaming tv: la riprende Blondett

La Fermana dalla sua resta quintultima a 35 punti agganciata alla Pistoiese, a -3 dal Montevarchi e dalla salvezza diretta. I marchigiani possono ancora sperare di saltare i play out ma ora serve una vittoria dopo due pareggi consecutivi. Il match d’andata al Mapei Stadium è terminato 2-1 in favore della Reggiana, 1-1 il 24 novembre 2019 nell’ultimo precedente a Fermo.

DIRETTA/ Viterbese Reggiana (risultato finale 2-2): Zamparo-Polidori!

DIRETTA FERMANA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Reggiana Imolese (risultato finale 5-2): manita amaranto, è show al Mapei!

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Rossoni, Blondett, Scrosta; Sperotto, Mbaye, Urbinati, Rodio; Pannitteri, Marchi; Cognigni. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Cremonesi, Rozzio; Libutti, Rossi, Sciaudone, Porcino; Rosafio, Arrighini, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA