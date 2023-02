Diretta/ Fermana Rimini, video streaming tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA FERMANA RIMINI: PUNTI PESANTI!

Fermana Rimini, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 febbraio 2023 allo stadio Bruno Recchioni di Fermo, è una gara valida per la 29° giornata del girone B di Serie C. Altro scontro diretto di questa domenica della terza serie tra due squadre divise da appena due punti e con l’obiettivo di entrare nella zona playoff.

La Fermana è dodicesima in classifica con 36 punti, frutto di otto vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dal pareggio esterno per 1-1 contro il San Donato. Il Rimini, invece, è decimo a quota 38 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Due pareggi di fila per i romagnoli: 0-0 contro Vis Pesaro e 0-0 contro il Siena.

FERMANA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fermana Rimini sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RIMINI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fermana Rimini al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine di casa, il modulo è il 4-3-3: Borghetto, Gkertsos, De Nuzzo, Pellizzari, Spedalieri, Scorza, Graziano, Misuraca, Romeo, Fischnaller, Maggio. Passiamo adesso ai bianconeri, schierati con lo stesso modulo di gioco: Zaccagno, Laverone, Panelli, Gigli, Haveri, Rosseti, Sandri, Delcarro, Rossetti, Mencagli, Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizzati i probabili undici, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Fermana Rimini. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria della Fermana è a 2,35, il pareggio è a 2,80, mentre il successo del Rimini paga 3,30 volte la posta. Secondo i bookmakers non ci saranno molti gol: Under 2,5 a 1,38 e Over 2,5 a 2,75. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,20 e 1,60.

