Diretta/ Fermana San Donato streaming video tv: già sfida salvezza? (Serie C)

DIRETTA FERMANA SAN DONATO: PUNTI PESANTI!

Fermana San Donato, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Sfida che sembra già uno scontro salvezza, con le due squadre divise da 2 sole lunghezze in classifica, finora penultimo il San Donato con 5 punti e avanti a 7 punti la Fermana, al confine della zona play out dopo 8 giornate di campionato disputate.

Marchigiani reduci da 2 sconfitte consecutive subite contro Entella e Ancona che li hanno fatti rimbalzare sensibilmente indietro in classifica, il San Donato nell’ultimo match è scivolato in casa contro l’Alessandria, incassando la quarta sconfitta consecutiva in campionato e confermando le difficoltà da formazione neopromossa. Sarà questo il primo incrocio ufficiale tra i professionisti in assoluto tra le due squadre.

FERMANA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SAN DONATO

Le probabili formazioni della diretta Fermana San Donato Tavarnelle, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Gkertsos, Carosso, De Pascalis, Pellizzari, Scorza, Romeo, Graziano, Giandonato, Fischnaller, Bunino. Risponderà il San Donato allenato da Lamberto Magrini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardelli, Gorelli, Brenna, Siniega, Alessio, Regoli, Rossi, Nunziatini, Montini, Marzierli, Galligani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana San Donato, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l'eventuale successo del San Donato, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











