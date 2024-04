Diretta/ Juventus U23 Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Juventus U23 Fermana cosa ci dice da un punto di vista delle statistiche? Iniziamo con il dire che la squadra ospite viene da tre vittorie di fila, con la maggior parte dei gol segnati alla fine del primo tempo con un 25% abbondante. La Juventus U23 invece è una squadra con una percentuale simile ma che si sviluppa nella metà del secondo tempo, tra il 60 e il 75esimo minuto.

Video/ Pineto Juventus U23 (1-2) gol e highlights: una vittoria che vale i play-off (Serie C, 14 aprile 2024)

Questo ci fa capire poi chi segna di più, per i bianconeri è Guerra, ma Hasa si fa ammonire davvero molto. Alla fine del primo tempo la Juve va in vantaggio nel 21% dei casi mentre la Fermana solo nelle ultime tre nel 27%. Gara dunque estremamente combattuta con due squadre in forma. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVENTUS U23 FERMANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire in diretta da casa Juventus U23 Fermana lo potrà fare comodamente in Tv grazie a Sky. Sarà possibile seguire la partita anche se vi trovate in giro tramite la diretta streaming video sull’app Sky go e su NowTv.

Diretta/ Fermana Lucchese (risultato finale 2-1): Niang all'ultimo respiro!

JUVENTUS U23 FERMANA: MARCHIGIANI PER SALVARSI!

Sfida insidiosa per molti motivi diversi quella della diretta di Juventus U23 Fermana valida per la 37esima giornata di Serie C che vedrà il fischio di inizio oggi 21 aprile alle 16,30. I giovani bianconeri stanno lottando per un posto nei playoffs, attualmente occupando l’ottavo posto in classifica.

Vengono da una vittoria per 2-1 contro il Pineto e cercano di mantenere il loro slancio positivo. La Fermana si trova al 19º posto, ma viene da tre vittorie consecutive. Nonostante la posizione in classifica, la squadra dimostra di essere in buona forma e sicuramente non sarà un avversario facile per la Juventus U23.

DIRETTA/ Pineto Juventus U23 (risultato finale 1-2): Sekulov e Anghelè, vittoria in rimonta! (14 aprile 2024)

JUVENTUS U23 FERMANA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Juventus U23 Fermana con lo scopo di inquadrare i possibili MVP del match: ci si aspetta che Guerra parta dal primo minuto. Il bomber della squadra sta trascinando il suo team verso i playoffs con le sue prestazioni in attacco, e il suo contributo potrebbe essere determinante anche in questa partita.

Per la Fermana, è probabile che ci sia spazio per Paponi. Il giocatore ha dimostrato di avere una media gol impressionante nell’ultimo periodo e sarà una minaccia costante per la difesa avversaria.

JUVENTUS U23 FERMANA, LE QUOTE

In ultima battuta per fare la nostra scommessa sulla diretta di Juventus U23 Fermana andiamo ad analizzare le quote offerte da Snai: la vittoria della Juve è quotat 1,8 mentre il successo degli ospiti vale 4,3. Il pareggio è quotato a 2,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA